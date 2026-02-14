Дербито на Италия: Интер 1:1 Ювентус, Камбиазо с гол и автогол

Отборите на Интер и Ювентус играят при резултат 1:1 на “Джузепе Меаца” в Дербито на Италия от 25-ия кръг на Серия "А".

Кристиан Киву е предприел само една промяна сред титулярите си след погрома над Сасуоло с 5:0. Тя е в халфовата линия, където се завръща възстановеният от контузията си Николо Барела за сметка на Хенрих Мхитарян. Тандемът в атака пък си остава Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам.

От друга страна, Лучано Спалети е извършил три промени в стартовите си 11 след равенството 2:2 с Лацио предвид схемата 4-2-3-1. Първата от тях е в защита, където Тюн Копмайнерс е заменен от възстановения от травмата си Лойд Кели. Андреа Камбиазо пък е преместен като ляв бек за сметка на Хуан Кабал и така като дясно крило ще действа Франсиско Консейсао. Друг отсъстващ е Кефрен Тюрам, така че партньор на капитана Мануел Локатели като опорен халф е Фабио Мирети. Междувременно, Джонатан Дейвид отново е на върха на атаката.

Мачът започна с много спокойно темпо и без абсолютно никакви голови положения. Така се стигна до 17-ата минута, когато късметът се усмихна на домакините, тъй като Камбиазо си отбеляза автогол в опита си да пресече подаване на Луиш Енрике. Три минути по-късно Уестън Маккени с глава отправи първия удар за “бианконерите”, но той завърши в ръцете на Ян Зомер.

В 26-ата минута Камбиазо се реваншира, след като самият той възстанови равенството. Италианският национал изпревари за топката Енрике при подаване на Джонатан Дейвид и я прати в мрежата със своя удар.

ИНТЕР - ЮВЕНТУС 1:1



1:0 Камбиазо (17' - автогол)



1:1 Камбиазо (26')



Интер: Зомер, Бисек, Аканжи, Бастони, Енрике, Барела, Жиелински, Сучич, Димарко, Лаутаро, М. Тюрам



Ювентус: Ди Грегорио, Калюлю, Бремер, Кели, Камбиазо, Локатели, Мирети, Консейсао, Маккени, Йълдъз, Дейвид

