  3. Шефове на Ювентус заплашени от сериозни наказания след скандалите след дербито с Интер

Шефове на Ювентус заплашени от сериозни наказания след скандалите след дербито с Интер

  • 16 фев 2026 | 12:44
  • 357
  • 0

Шефовете на Ювентус Дамиен Комоли и Джорджо Киелини може да отнесат сериозни наказания за случилото се след двубоя с Интер в събота, твърди местната преса. Двамата директори влязоха в конфронтация с рефера на двубоя Федерико Ла Пена в тунела на стадиона след края на мача, а причина за конфликта бе показания червен картон на Пиер Калюлю. Видео, което се разпространи в социалните мрежи, показва как Комоли и Киелини са доста агресивни към съдията в момента на прибирането на двата тима след последния сигнал.

Местните медии твърдят, че Комоли дори се е опитал да агресира още повече към рефера, но е бил спрян от намеса на Лучано Спалети. “Гадзета дело Спорт” твърди, че Ла Пена е упоменал скандала в доклада си за срещата и именно това може да е решаващо за наказанията. Ако инцидентът не е споменат от рефера, то тогава от федерацията ще трябва да започнат собствено официално разследване на случилото се. Според пресата Комоли може да отнесе санкция до два месеца за държанието си.

