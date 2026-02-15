Комоли за съдийството в дербито с Интер: Позорно, просто срамно!

Директорът на Ювентус Дамиен Комоли изрази сериозни претенции към съдийството на дербито от 25-ия кръг на италианското първенство срещу Интер. Юве загуби с 2:3, като цяло второ полувреме игра с човек по-малко след спорен втори жълт и червен картон на Пиер Калюлю в края на първата част.

"Очевидно е, че като клуб смятаме днешния ден за срам. Това, което се случи, е позорно. Това не трябва да се повтаря, но се случва отново и отново. Тази вечер беше квинтесенцията на всичко, което видяхме този сезон. За мач като този, пред очите на целия свят, това е просто срамно.

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

Не, не говорихме със съдията Ла Пена след мача. Много е трудно да се приеме такава несправедливост, много е трудно. Трябва да кажем нещо. Не говорих с играчите, просто им казах, че са страхотни, бориха се много добре, но не мисля, че можем да говорим за футбол тази вечер. Треньорът е изключително разочарован и разстроен. Това е напълно неприемливо", цитира Sky Sport Italia думите на Комоли.

Подобно мнение изрази и директорът по футболната стратегия на Ювентус и бивш капитан на отбора Джорджо Киелини.

"Невъзможно е да се говори за футбол, когато се е случило нещо неприемливо. Системата VAR трябва да се промени от утре. Неприемливо е мач като този да няма адекватно съдийство. Необходими са незабавни промени. Те не могат да бъдат отлагани, както твърде често се случва в италианския футбол.

Всички от началото на годината подчертаваме, че Серия А няма адекватна структура. Не знам дали е липса на професионализъм или съдиите са зле обучени, но не можем да продължаваме така. Италианското дерби не може да бъде решено така. Невъзможно е да се говори за футбол след мач като този", каза Киелини.

Снимки: Gettyimages