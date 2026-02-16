След поредните скандали в Италия: насрочиха среща между съдиите и клубовете

Президентът на Серия “А” Ецио Симонели обяви, че на 23 март ще се проведе среща между клубовете, техните треньори и съдийските ръководители. Целта е да се постигне по-голяма последователност в прилагането на правилата.

След общото събрание на лигата, на което присъстваха всички 20 клуба, Симонели говори пред медиите. Сред обсъжданите теми бяха инвестиция в бизнеса с Fantacalcio и горещите въпроси около съдийството, особено след изгонването на Пиер Калюлю в дербито между Интер и Ювентус.

„Насрочихме среща между клубовете и съдиите за 23 март. Ще присъстват треньорите, а не толкова капитаните, както и съдийските ръководители. Днес ни посети и Джери Кардинале (собственикът на Милан - бел.ред.), за първи път в лигата. Беше удоволствие да обсъдим потенциалното развитие и дейности, които лигата може да предприеме в САЩ. RedBird има участие в CBS, а ние имаме проблем с началните часове на мачовете. 20:45 ч. не е удобен час за много чужди държави – на изток е твърде късно, а в САЩ се конкурираме с големите американски спортове. Започнахме да обмисляме варианти за часовете“, заяви Симонели.

“Срещата с реферите ще се състои в централата на лигата. Това е първият ден от паузата за националните отбори. Първоначално мислехме за 12 февруари, но беше трудно да осигурим присъствието на треньорите по време на сезона”, добави той.

Коментирайки епизода с Калюлю и Бастони, Симонели изрази мнение, че „за ВАР трябва да се намесва при всички жълти картони, не само при вторите. ВАР трябва да ни помага във всички ситуации, а не да бъде ограничаван от абсурден протокол, написан от хора, които не познават добре играта.“

Връщайки се към срещата на 23 март, Симонели обясни: „Ще се опитаме да поискаме уеднаквяване в прилагането на правилата. Това са срещи с поглед към бъдещето и ще организираме още такива”.

Накрая, относно конкретните искания към реферите, Симонели беше категоричен: „Треньoрите искат да се изяснят ситуациите, които трябва да се отсъждат, спрямо тези, които не трябва. Клубовете искат да установят правилата. Има обективни неща като засадата. Други са субективни интерпретации, като например ВАР – някои искат да се използва през целия мач, а други предпочитат английския модел, само при очевидна грешка.“

