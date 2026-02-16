Гневният Спалети за Киву: Никога не съм очаквал такова нещо

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети отправи критики към колегата си начело на Интер Кристиан Киву заради коментарите му относно Пиер Калюлю след напрегнатото дерби в Серия А през уикенда. Същевременно обаче той защити Алесандро Бастони въпреки ролята му в изгонването на играча на Юве.

Интер победи с 3:2 в сблъсъка, който беше съпътстван от някои спорни ситуации. Най-значимият момент бе несправедливото според гостите изгонване на Калюлю за втори жълт картон в 42-рата минута. Италианската преса определи първия картон като пресилен, а втория като „абсурден“ и „не съществуващ“. Причината е, че се смята, че Бастони от Интер е симулирал, за да изкара въпросния втори картон. Тъй като обаче става въпрос за втори жълт, а не за директен червен картон, ВАР нямаше право да се намеси.

Спалети, Киелини и Комоли потърсиха саморазправа със съдията на дербито Интер - Ювентус

По подобна причина Бастони няма да получи последващо наказание, въпреки че също имаше жълт картон по това време и щеше да бъде изгонен за симулация, ако съдията Федерико Ла Пена му беше показал втори жълт картон.

В лагера на Юве бяха разгневени и след края на мача Спалети, заедно с изпълнителния директор на клуба Комоли, бяха забелязани да разговарят на висок ток със съдията в тунела.

След двубоя „бианконерите“ изпратиха Комоли и директора Джорджо Киелини да говорят пред медиите, което означава, че Спалети не получи възможност да изрази мнението си веднага след мача с Интер. Той най-накрая успя да сподели вижданията си по въпроса по време на пресконференцията си преди плейофния мач на Ювентус от Шампионската лига срещу Галатасарай.

Спалети не беше никак доволен от решението на Киву да критикува Калюлю в интервюто си след мача. Киву беше заявил: „Мисля, че докосването е леко, но все пак е докосване. Когато съм се сблъсквал с подобни ситуации в Шампионската лига, съм казвал на играчите си да не се поставят в положение, в което да принуждават съдията да вземе решение. Дори и да е леко, а трябва да признаем, че е леко докосване, моят играч все пак го усети и тичаше с пълна скорост. Калюлю е опитен играч и би трябвало да знае, че в тези ситуации трябва да държиш ръцете си прибрани.“

В отговор в понеделник вечерта Спалети заяви: „Мога да кажа, че Пиер е добро момче, почтен човек и фактът, че трябваше да понесе критика от треньор на противников отбор, е нещо, което никога не съм очаквал. Това би ме поставило в позиция да говоря за играчите на Интер, а аз не искам да го правя. Симулацията е обида за футбола и това, което трябва да направя, е да издигна отбора до ниво, на което симулациите не позволяват на други да решават мачовете вместо нас.

“Не е важно какво се случва, а какво правиш, когато нещо ти се случи. Трябваше да обърнем ситуацията. Трябва да се подобрим, ако не искаме да допуснем онзи гол, и искахме веднага след това да отидем и да вкараме отново. Това са тестове за зрялост. Утрешният мач ще бъде тест за нашата зрялост”, продължи треньорът.

След дербито даже се появиха призиви Бастони да бъде изваден от националния отбор на Италия заради неспортсменското си поведение. Като бивш селекционер на “адзурите” Спалети беше попитан за мнението му по този въпрос. Той защити Бастони, твърдейки, че не би било правилно решение той да бъде изваден от състава на Италия: „Абсолютно, Дженаро Гатузо трябва да е свободен да повика когото си поиска. За съжаление, аз вече не съм селекционер и ще оставя тази ситуация на него. Имаме силен треньор, трябва да го оставим да бъде свободен да прави каквото иска.“