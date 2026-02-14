Популярни
Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

  • 14 фев 2026 | 06:15
  • 893
  • 0
Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

Общо шестима българи ще вземат участие в три различни вида спорт в осмия ден на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026. По пистите ще видим Калин Златков в алпийските ски, Владимир Зографски в ски скока и четири момичета в биатлона - бронзовата медалистка от индивидуалния старт на 15 км Лора Христова, както и Милена Тодорова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова.

В 11:00 часа българско време в ски центъра "Стелвио" започва първият манш на гигантския слалом от програмата на ски-алпийските дисциплини. Алберт Попов няма да участва днес, като ще се концентрира върху слалома, но с №53 ще стартира Калин Златков. Общо 81 състезатели ще опитат късмета си в гигантския слалом днес. Вторият манш пък започва в 14:30 часа наше време.

С интерес ще очакваме днес спринта на 7.5 км при жените в биатлона. Състезанието започва в 15:45 часа наше време. Зарадвалата вече България с блестящото си представяне на 15 км Лора Христова е със стартов №25. Първа от нашите състезателки обаче по трасето в Антерселва ще потегли Мария Здравков, която е със стартов №3. Милена Тодорова ще започне участието си със стартов №55, а последна от българките по трасето ще тръгне Валентина Димитрова, която е с №75. Общо 91 биатлонистки са записани за участие.

В 19:45 часа наше време пък започва същинската част на надпреварата на голямата шанца в ски скока. В Предацо ще се надяваме на добро представяне от страна на Владимир Зографски.

