Фурнаджиев: Милена даде всичко от себе си

Президентът на БФБиатлон Атанас Фурнаджиев коментира страхотното представяне на Милена Тодорова и Лора Христова в спринта на 7.5 км по биатлон на Олимпийските игри в Милано - Кортина. Милена зае четвърто място, а Лора се нареди 11-а. Утре двете ни прекрасни биатлонистки ще участват в преследването на 10 км.

"Милена даде всичко от себе си, ако беше стреляла чисто, със сигурност влизаше в медалите. Виждате, че конкуренцията е много голяма и всяка една грешка се наказва.

Сигурен съм, че момичетата ще се възстановят и ще дадат всичко от себе си в преследването утре, за да се преборим за още един медал. Силно се надявам да имаме ден утре.

Това класиране ни дава надежди, бъдещето е пред тях, те са млади, има още труд да положат, за да са на топ световно ниво, както виждате, ще се борим с най-добрите в света. Силно се надяваме утре да се зарадваме с един медал", сподели Фурнаджиев.

Снимки: Startphoto