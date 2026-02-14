Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Фурнаджиев: Милена даде всичко от себе си

Фурнаджиев: Милена даде всичко от себе си

  • 14 фев 2026 | 17:52
  • 596
  • 1

Президентът на БФБиатлон Атанас Фурнаджиев коментира страхотното представяне на Милена Тодорова и Лора Христова в спринта на 7.5 км по биатлон на Олимпийските игри в Милано - Кортина. Милена зае четвърто място, а Лора се нареди 11-а. Утре двете ни прекрасни биатлонистки ще участват в преследването на 10 км.

"Милена даде всичко от себе си, ако беше стреляла чисто, със сигурност влизаше в медалите. Виждате, че конкуренцията е много голяма и всяка една грешка се наказва.

Сигурен съм, че момичетата ще се възстановят и ще дадат всичко от себе си в преследването утре, за да се преборим за още един медал. Силно се надявам да имаме ден утре.

Това класиране ни дава надежди, бъдещето е пред тях, те са млади, има още труд да положат, за да са на топ световно ниво, както виждате, ще се борим с най-добрите в света. Силно се надяваме утре да се зарадваме с един медал", сподели Фурнаджиев.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Милано - Кортина 2026

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 24744
  • 21
Лукас Пинейро зарадва Бразилия с олимпийска титла в Милано - Кортина 2026, Златков в топ 40

Лукас Пинейро зарадва Бразилия с олимпийска титла в Милано - Кортина 2026, Златков в топ 40

  • 14 фев 2026 | 15:37
  • 3554
  • 0
Куриозен проблем на Олимпиадата, на спортистите им свършиха презервативите

Куриозен проблем на Олимпиадата, на спортистите им свършиха презервативите

  • 14 фев 2026 | 14:58
  • 1141
  • 2
Отново наши фенове в Антерселва

Отново наши фенове в Антерселва

  • 14 фев 2026 | 14:56
  • 611
  • 0
Награждават Мартен Фуркад и германската щафета с титлите от Ванкувър 2010 и Сочи 2014

Награждават Мартен Фуркад и германската щафета с титлите от Ванкувър 2010 и Сочи 2014

  • 14 фев 2026 | 14:52
  • 1147
  • 0
Нова издънка на МОК, този път с любимата Олимпиада на Хитлер

Нова издънка на МОК, този път с любимата Олимпиада на Хитлер

  • 14 фев 2026 | 14:52
  • 863
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 76742
  • 553
Късен гол смълча Славия в Кърджали

Късен гол смълча Славия в Кърджали

  • 14 фев 2026 | 19:05
  • 10817
  • 10
Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

Янев: Доволен съм! Знаем, че в този отбор не е от значение треньорът

  • 14 фев 2026 | 16:59
  • 10919
  • 19
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 24744
  • 21
Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

Хулио Веласкес: Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора! Макун отпада за мача

  • 14 фев 2026 | 11:13
  • 36471
  • 75
Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

Манчестър Сити преодоля четвъртия кръг без да се напряга

  • 14 фев 2026 | 18:50
  • 5645
  • 1