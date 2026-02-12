Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова не беше сред фаворитките в индивидуалното състезание 15 километра в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026. Българката заемаше 73-то място в общото класиране за Световната купа, а най-добрият й резултат за сезона беше 23-то място в същата дисциплина. Въпреки това тя спечели бронзов медал с перфектна стрелба, донасяйки на България първи олимпийски медал в биатлона след бронза на Ирина Никулчина в преследването през 2002 г.

Осъзнавайки значимостта на своето постижение, Лора Христова заяви за biathlonworld.com: "Това означава изключително много за мен. Щастлива съм, че мога да вдъхновявам младите спортисти и съм много благодарна на целия си технически екип."

Предишното върхово класиране на Христова беше 13-то място, постигнато също в индивидуалната дисциплина на 15 километра, на Световното първенство п миналата година.

"Знам, че съм способна да стрелям чисто"

Само година след като се състезава на Световното първенство за младежи, 22-годишната спортистка демонстрира, че може да запази перфектна концентрация на стрелбището, постигайки 91% точност през този сезон.

"Определено съм много щастлива, че успях да стрелям без грешка. Опитах се изобщо да не мисля за резултата по време на състезанието. Опитах се да се концентрирам върху стрелбата и техниката на ските. Успях да направя най-доброто, на което съм способна... Много се гордея със себе си, защото знам, че съм способна да стрелям чисто и да карам ски по-добре от преди. Мисля, че съм в най-добрата си форма на тези Олимпийски игри“, добави Христова.

"В началото бях обзета от емоции, дори не можех да се зарадвам истински"

Запитана какво си е помислила, след като е уцелила последната мишена, Лора Христова отговори: "Първото нещо, за което си помислих, беше: "Сега забрави за стрелбата, фокусирай се върху ски бягането в последната обиколка и не мисли за нищо друго!“

След като се събуди с бронзов медал на врата си, Христова се почувства обзета от емоции и вниманието, което получи. "Все още не мога да изпитам всички чувства и да се насладя истински на това. Всички ме нападнаха за интервюта, но съм супер щастлива и развълнувана от представянето си."

Христова, която завърши състезанието с време 42:20,1 минути, се качи на подиума заедно с две французойки: златото отиде при Жулия Симон (41:15,6 минути), а среброто – при Лу Жанмоно (42:08,7).

"Беше невероятно. Не можех да повярвам, че стоя до тези легенди на биатлона“, споделя младата българска биатлонистка.

Похвали от Доротея Вирер

Местната героиня и четирикратна олимпийска медалистка Доротея Вирер също коментира успеха на Лора.

"Много съм щастлива за Христова. Страхотно е, когато някой от малка страна направи такова представяне, наистина съм впечатлена", заяви Доро.

Това напомни на българската спортистка за коментар, направен от същата Вирер няколко дни по-рано: "Едно нещо, което си спомних преди състезанието - беше интервю с Доротея за един от нейните медали от Олимпийските игри. Тя е нямала очаквания и е била много спокойна. Щастлива съм, че успях да направя същото."

Вчера, носейки гордо медала си Христова каза, че ще го свали преди лягане и вероятно ще "спи с него под възглавницата си!"