Благой Тодев се представи най-добре от българите в спринта, титла за Фийон Майе

Благой Тодев се представи най-добре от четиримата българи, които участваха в днешния спринт на 10 километра в биатлона от програмата на Олимпийските игри в Милано – Кортина.

Тодев допусна една грешка в своите две стрелби, която дойде в първата му визита на рубежа в Антхолц-Антерселва, след което се класира на 42-то място, изоставайки с 2:30.5 от първата позиция. Освен него за неделното преследване на 12.5 километра се класира още Константин Василев, който беше безгрешна в стрелбата си от легнал, но после направи цели 4 пропуска от прав, за да завърши на 56-то място с пасив от 2:59.2.

Владимир Илиев и Антон Синапов не намериха място сред първите 60 и съответно няма да могат да стартира в преследването. Илиев допусна по две грешки в двете си стрелби и завърши 70-ти, докато Синапов завъртя три наказателни обиколки при втората си визита на рубежа и остана чак 82-ри от общо 90 биатлонисти, които участваха днес.

Златния медал стана притежание на Кентан Фийон Майе, за когото това е трета индивидуална и общо четвърта олимпийска титла. Французинът стигна до победата с много силна финална обиколка, в която беше с цели 22.4 секунди по-бърз от своя сънародник Емилиян Жаклен.

🥇 Quentin FILLON-MAILLET takes his second #Gold of #MilanoCortina2026, and his fourth overall 🥇 🥇 🥇 🥇



This victory in the biathlon men's 10km sprint ties him with Martin Fourcade as @EquipeFra’s joint most decorated Winter Olympian with a total tally of seven medals each… pic.twitter.com/kaJvLOcRzq — The Olympic Games (@Olympics) February 13, 2026

И двамата бяха безгрешни на рубежа, а след светкавичната стрелба от положение прав на Жаклен, Фийон Майе изоставаше с 6.3 от него в началото на финалния тур от 3.3 километра. В него 33-годишният биатлонист наложи уникално темпо, за да завърши на 16.1 пред Жаклен, който дори не успя да се окичи с медал.

🥈 Vetle Sjaastad CHRISTIANSEN of Norway takes his first medal of #MilanoCortina2026 with #Silver in the biathlon men's 10km sprint 🔥



This achievement, along with the Gold and Silver gained at Beijing 2022, gives him a complete set of Winter Olympics medals 🤩… pic.twitter.com/P26wbZuUeB — The Olympic Games (@Olympics) February 13, 2026

Жаклен завърши в подножието на подиума, след като беше изпреварен от двамата норвежци Ветле Шастад Кристиансен и Стурла Холм Легрейд, които също бяха перфектни в стрелбите си. Кристиансен завърши на 13.7 зад новия шампион Фийон Майе, а Легрейд завоюва втория си бронз на Игрите в Италия, след като изпревари Жаклен с 0.2.

🥉 Two spots for Norway on the podium 🤩



It's a second #Bronze medal for Sturla Holm LAEGREID after a thrilling performance in the biathlon men's 10km sprint 👏 @biathlonworld | #MedalAlert | #Samsung | #OpenAlwaysWins pic.twitter.com/iLbrMyC3z8 — The Olympic Games (@Olympics) February 13, 2026

Състезанията по биатлон от програмата на Милано – Кортина 2026 продължава утре в 15:45 часа българско време в женския спринт на 7.5 километра. В него отново ще видим четирите българки Валентина Димитрова, Мария Здравкова, Милена Тодорова и бронзовата медалистка от индивидуалния старт на 15 километра Лора Христова.

