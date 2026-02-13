Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Благой Тодев се представи най-добре от българите в спринта, титла за Фийон Майе

Благой Тодев се представи най-добре от българите в спринта, титла за Фийон Майе

  • 13 фев 2026 | 16:12
  • 2400
  • 0
Благой Тодев се представи най-добре от българите в спринта, титла за Фийон Майе

Благой Тодев се представи най-добре от четиримата българи, които участваха в днешния спринт на 10 километра в биатлона от програмата на Олимпийските игри в Милано – Кортина.

Тодев допусна една грешка в своите две стрелби, която дойде в първата му визита на рубежа в Антхолц-Антерселва, след което се класира на 42-то място, изоставайки с 2:30.5 от първата позиция. Освен него за неделното преследване на 12.5 километра се класира още Константин Василев, който беше безгрешна в стрелбата си от легнал, но после направи цели 4 пропуска от прав, за да завърши на 56-то място с пасив от 2:59.2.

Владимир Илиев и Антон Синапов не намериха място сред първите 60 и съответно няма да могат да стартира в преследването. Илиев допусна по две грешки в двете си стрелби и завърши 70-ти, докато Синапов завъртя три наказателни обиколки при втората си визита на рубежа и остана чак 82-ри от общо 90 биатлонисти, които участваха днес.

Златния медал стана притежание на Кентан Фийон Майе, за когото това е трета индивидуална и общо четвърта олимпийска титла. Французинът стигна до победата с много силна финална обиколка, в която беше с цели 22.4 секунди по-бърз от своя сънародник Емилиян Жаклен.

И двамата бяха безгрешни на рубежа, а след светкавичната стрелба от положение прав на Жаклен, Фийон Майе изоставаше с 6.3 от него в началото на финалния тур от 3.3 километра. В него 33-годишният биатлонист наложи уникално темпо, за да завърши на 16.1 пред Жаклен, който дори не успя да се окичи с медал.

Жаклен завърши в подножието на подиума, след като беше изпреварен от двамата норвежци Ветле Шастад Кристиансен и Стурла Холм Легрейд, които също бяха перфектни в стрелбите си. Кристиансен завърши на 13.7 зад новия шампион Фийон Майе, а Легрейд завоюва втория си бронз на Игрите в Италия, след като изпревари Жаклен с 0.2.

Състезанията по биатлон от програмата на Милано – Кортина 2026 продължава утре в 15:45 часа българско време в женския спринт на 7.5 километра. В него отново ще видим четирите българки Валентина Димитрова, Мария Здравкова, Милена Тодорова и бронзовата медалистка от индивидуалния старт на 15 километра Лора Христова.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Милано - Кортина 2026

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

Тервел Замфиров: Още веднъж изживях олимпийската магия

  • 13 фев 2026 | 15:14
  • 779
  • 0
Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

Хирургът на Линдзи Вон: Изпълнихме си дълга

  • 13 фев 2026 | 15:10
  • 1298
  • 0
Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

Олимпиецът от Бенин не може да се разхожда "свободно"

  • 13 фев 2026 | 14:58
  • 919
  • 2
Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

Имат ли право хокеистите да се бият на Олимпиадата?

  • 13 фев 2026 | 14:50
  • 624
  • 0
Българските фенове искат още медали в биатлона

Българските фенове искат още медали в биатлона

  • 13 фев 2026 | 14:46
  • 457
  • 0
След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

След 12 години: звездите на НХЛ отново “взривяват” Олимпийските игри

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 516
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 15969
  • 40
Ебонг за първия си гол с ЦСКА: Беше лудо, наистина бях толкова щастлив

Ебонг за първия си гол с ЦСКА: Беше лудо, наистина бях толкова щастлив

  • 13 фев 2026 | 16:34
  • 1042
  • 0
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 21766
  • 39
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 17139
  • 23
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  • 13 фев 2026 | 16:20
  • 20731
  • 9
Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

Ден 7 в Милано – Кортина: Второ злато за Австралия на Игрите в Италия

  • 13 фев 2026 | 16:24
  • 8635
  • 1