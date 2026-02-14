Лукас Пинейро зарадва Бразилия с олимпийска титла в Милано - Кортина 2026

Приказката намери своя щастлив край - Лукас Бротен Пинейро донесе бленувания исторически първи златен олимпийски медал за Бразилия, след като унищожи конкуренцията в гигантския слалом на Милано - Кортина 2026.

Норвежецът, представляващ "селесао", засенчи швейцарския легион на пистата "Стелвио" в Бормио, като завърши с общо време от 2:25.00 минути. Той имаше убийствен аванс от 0.95 секунди след първия манш пред фаворита Марко Одермат и съумя да го съхрани във второто спускане. Швейцарският ас трябваше да се задоволи със сребърен медал и изоставане от 0.58 секунди, докато Лоик Меярд заслужи бронза с пасив от 1.17 секунди.

Лукас Бротен Пинейро избухна в сълзи след финиширането си, след като изпълни обещанието си и мечтата на цяла Бразилия да им осигури първи медал от олимпийски игри. Той се оказа златен, докато за Одермат утехата отново е среърно отличие, независимо че вратите на трасето бяха наредени от швейцарските треньори. Медалът на Бротен Пинейро е и първи изобщо в историята за състезател от Южна Америка.

Лукас Бротен Пинейро обяви, че прекратява кариерата си през октомври 2023 година след неразбирателство за спонсорски договори с Норвежката ски федерация. Пет месеца по-късно той се завърна в белия керван, вече под флага на Бразилия, благодарение на това, че майка му е бразилка (Алесандра Пинейро, а баща му е норвежец, също Лукас). В Световната купа той завоюва една победа и стигна до подиум 11 пъти за Бразилия, а сега вече е олимпийски шампион.

За Одермат медалът е четвърти от олимпийски игри и трети от Милано - Кортина 2026 - той е олимпийски шампион в гигантския слалом от Пекин 2022, а сега заслужи сребро в отборната комбинация с Лоик Меярд и бронз в Супер-Г.

Томас Тумлер, друг швейцарец, остана на 4-та позиция, а топ 10 допълниха Атле Лие Макграт, Лео Онгено, Хенрик Кристофершен, Щефан Бренщайнер, Марко Шварц и Жоан Верду.