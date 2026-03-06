Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Стела Янчовичина е готова за участието си в церемонията по откриване

Стела Янчовичина е готова за участието си в церемонията по откриване

  • 6 март 2026 | 20:47
  • 339
  • 0
Стела Янчовичина е готова за участието си в церемонията по откриване

Българската знаменоска на Зимните паралимпийски игри в Милано и Кортина Стела Янчовичина е готова за участието си в церемонията по откриване, която ще се състои тази вечер от 21:00 часа българско време във Верона.

Янчовичина ще бъде единственият български представител на Игрите, като ще се състезава с слалома и в гигантския слалом в ските алпийски дисциплини при жените. На церемонията по откриването българката ще дефилира десета и ще бъде съпроводена от своя баща Стефан Янчовичин, който е и помощник-треньор в българския щаб.

Родената в Банско спортистка започва да кара ски на 5-годишна възраст, а на шест вече тренира сериозно с мечтата един ден да участва на Паралимпийски игри. Нейната подготовка се подпомага от местния ски склуб Юлен. За пара спорта я открива д-р Владислав Иванов, който изготвя нейна протезата, когато тя е на 16 години. Д-р Иванов е дългогодишен член на Управителния съвет на Националната паралимпийска организация и многократно е подпомагал на български състезатели.

Стела Янчовичина печели квотата си с участието си на световното първенство по пара ски в Марибор, Словения миналата година. След това, през настоящия сезон, участва успешно в няколко състезания по пътя си към Милано-Кортина 2026. През миналата година скиорката тренираше при бившата националка Мария Киркова, а от тази година неин треньор е банскалията Георги Бистрин.

XIV Зимни паралимпийски игри Милано Кортина 2026 ще представят около 665 спортисти от 56 държави, които ще се състезават в 79 състезания за медали в шест спорта – пара алпийски ски, пара биатлон, пара крос-кънтри, пара хокей на лед, пара сноуборд и кърлинг на инвалидни колички. Стартовете на българката са на 12 март (гигантски слалом) и на 14 март (слалом). Церемонията по закриването е на 15 март.

