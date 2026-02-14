Калин Златков в топ 40 след първия манш на гигантския слалом

Българският представител в олимпийския гигантски слалом Калин Златков се класира на 40-о място след завършването на първия манш на пистата "Стелвио" в Бормио. Именно в този зимен център се провеждат мъжките състезания в алпийските ски, част от Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026.

Incredible first run by Lucas Pinheiro Braathen 🇧🇷 ! Can he get Brazil's first ever Winter Olympic gold? #AlpineSkiing #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/xzEHRHuS5W — The Olympic Games (@Olympics) February 14, 2026

Златков беше с 53-ти стартов номер и даде 40-о време с изоставане от 8.40 секунди спрямо лидера Лукас Бротен Пинейро, представляващ Бразилия. За Калин това е олимпийски дебют, а вторият манш е от 14:30 часа.

CHE MANCHE DI LUCAS PINHEIRO BRAATHEN



Lo sciatore brasiliano rifila distacchi abissali alla concorrenza a metà del gigante maschile sulla Stelvio. Odermatt è l'unico sotto al secondo di ritardo



Il migliore italiano è Alex Vinatzer (11°) a otto decimi dalla zona medaglie,… pic.twitter.com/mqBYyPQhCA — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 14, 2026

За разлика от Световната купа, където само тези от топ 30 продължават към втория манш, олимпийската програма дава шанс на абсолютно всички скиори да се включат във втория манш. Тези от топ 30 обаче ще бъдат пуснати в обратен ред, както е в Световната купа, при което ще излъчат медалистите по обичаен за феновете начин.

Големият фаворит за златния медал Марко Одермат е на второ място и изостава с 0.95 секунди от лидера Пинейро, а останалите звезди са на над секунда и половина по-бавни от "бразилеца". Лоик Меярд е трети с пасив от 1.57 секунди, а топ 10 допълниха Томас Тумлер, Лео Ангено, Хенрик Кристофершен, Щефан Бренщайнер, Атле Лие Макграт, Зан Кранец и Фабиан Грац.

73-ма скиори завършиха първия манш, а осем не можаха да преодолеят трасето.