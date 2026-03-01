Популярни
  Милано - Кортина 2026
  Стела Янчовичина: Гигантският слалом е моята слабост, там адреналинът се покачва

  1 март 2026
Единствената ни представителка на Зимните параолимпийски игри в Милано - Кортина Стела Янчовичина се надява на достойно представяне в Италия. Тя отпътува днес за Игрите.

“Чувствам се много добре, изключително горда, че за първи път България ще се представи на такова ниво. Малко притеснена също, защото, както казах, това е за първи път, но ще се постарая да дам всичко от себе си и да представя България достойно”, сподели на летище София състезателката по ски-алпийски дисциплини, която през януари стана световна шампионка в Ясна (Словакия) в слалома и гигантския слалом.

Весела Лечева изпрати с мартеница и икона участничката ни в Паралимпийските игри Стела Янчовичина

“Конкуренцията в едната дисциплина - слалома, е малко по-голяма, понеже там всички сме на стотни една от друга, но ние там сме едно семейство, подкрепяме се и всяка се представя по свой собствен начин. Горда съм, че отивам на Олимпийските игри, за да представям България.

И двете дисциплини ми харесват, но гигантският слалом е моята слабост, понеже там има доста високи скорости и адреналинът се покачва, просто екстремните неща са за мен.

Очакванията ми са да представя България достойно, да се концентрирам от първата до последната врата и да дам всичко от себе си”, сподели още Янчовичина.

