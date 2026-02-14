Популярни
  Милано - Кортина 2026
Валентина Димитрова: Не съм доволна, но Милена и Лора са топ

  14 фев 2026 | 17:31
Валентина Димитрова изрази разочарованието си от цялостната си форма след края на спринта на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина. Валя завърши 85-а с три пропуска в стрелбата и изоставане 4:15.3 минути от шампионката Марен Киркейде.

"За мен не мина добре. Стрелба с грешки – твърде много. И бягането го усетих по-добре в сравнение с индивидуалното, но и то беше слабо. Не съм доволна, но като гледам, другите две момичета (Милена Тодорова и Лора Христова) са на топ ниво. Наистина много се радвам за тях.

Събирам опит. Да съм дебютант е плюс – събирам опит, но като се сравнявам с предните години, съм на по-ниско ниво от преди. Но най-вероятно просто такъв е моментът за мен. Трябва ми малко почивка и се надявам догодина да сме по-добре. Ще имам и повече мотивация", каза Валентина Димитрова.

