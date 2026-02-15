Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  Зографски: Допуснах грешка, на Олимпиада се броят само медалите

Зографски: Допуснах грешка, на Олимпиада се броят само медалите

  • 15 фев 2026 | 01:34
  • 242
  • 1
Зографски: Допуснах грешка, на Олимпиада се броят само медалите

Владимир Зографски постигна историческо за българския ски скок десето място на голямата шанца в Предацо. Това е най-предното класиране за роден състезател на Олимпийски игри, като предишното отново беше на Зографски на малката шанца в Пьончан 2018, където той се нареди 14-и.

"На Олимпийски игри се броят само медалите. Направих доста добър първи скок. След това не се чувствах изнервен. Знаех какво трябва да направя във втория, трябваше да рискувам на 110 процента. За съжаление допуснах грешка - отскочих малко по-рано отколкото трябваше и това ми коства още по-добър резултат. На Олимпиада дали си четвърти, или 24-и няма никаква съществена разлика, както казах - броят се само медалите", коментира след финала той.

32-годишният национал беше шести след първите опити, но не успя да надгради с още по-добър втори скок. Именно затова той е със смесени чувства след днешното състезание.  

"Да, резултатът е солиден, но усещането не е много приятно, когато си пропуснал още една възможност. Все пак десето място не е никак зле в един от най-трудните зимни спортове с огромна конкуренция. Мога да кажа, че в момента чувствам микс от емоции", добави той.

Зографски завърши на 32-о място на малката шанца в Предацо преди пет дни, когато не успя да се класира за вторите скокове, а днес разкри, че проблем с гащеризона е причина за този незадоволителен за него резултат.

"На малката шанца, след като направихме анализ, се оказа, че сме имали проблем с гащеризона и заради това не успях да разгърна потенциала си. Малшанс за мен заради този проблем, а аз на малката шанца по принцип се чувствам по-комфортно, по-силен съм. Там изпусках огромен шанс, дори за медал", каза българинът.

