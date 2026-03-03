Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Юта Леердам задмина Кристиано Роналдо

  • 3 март 2026 | 14:14
  • 1017
  • 0
9 февруари 2026 г. Това беше денят, в който Леердам трябваше да постигне своята цел. Четири години тя живееше за този момент, като последните два сезона се състезаваше със собствен отбор. В крайна сметка тя завърши 1000 метра с олимпийски рекорд (1:12.31) и осъществи голямата си мечта. След финала сълзи се стичаха по бузите ѝ, а годеникът ѝ Джейк Пол и членове на семейството също бяха емоционални.

Състезателният екип на Юта Леердам продаден за безпрецедентна сума

По време на Зимните олимпийски игри в Милано стана ясно, че MatchWornShirt и TeamNL обединяват усилия за специален търг. На него бяха предложени състезателни екипи и други олимпийски атрибути. Част от приходите бяха насочени към спортните клубове, където са израснали нидерландските олимпийци.

Особено голям интерес предизвика златният екип на Леердам. Миналата събота, в последния ден на търга, броячът показваше около 9000 евро в последните часове. В крайна сметка последва истинска наддавателна война, след която крайната сума достигна цели 195 000 евро. 75 процента от тази сума (146 250 евро) отидоха за IJsvereniging Pijnacker, където Леердам направи първите си стъпки на леда.

„Тази сума е изключителна“

С това Леердам свали Кристиано Роналдо от трона. Фланелката, която той носеше през октомври 2025 г. по време на квалификационния мач за Световното първенство между Португалия и Унгария, беше продадена за почти 63 000 евро. „Сума от почти 200 000 евро за един единствен артикул е изключителна“, заяви Таймен Зондервайк, съосновател на MatchWornShirt, пред The Sun.

„Всички спортни артикули от тези успешни Зимни олимпийски игри събраха значителна сума, с която много нидерландски спортни клубове успяха да получат съществена подкрепа“, добави той.

Въпросителни около бъдещето на Юта Леердам

Победителят в търга за екипа на Юта Леердам държи история в ръцете си. Но е възможно това да е и последният екип, с който нидерландската топ състезателка по кънки е карала. Тя получи място от KNSB за Световното първенство по спринт в Тиалф, но го отказа. Леердам все още не е дала окончателен отговор относно бъдещето си. Тя никога не е крила желанието си да създаде семейство с годеника си Джейк Пол.

Снимки: Gettyimages

