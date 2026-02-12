Популярни
Скромно тържество за Лора, празненствата ще са в Троян

  • 12 фев 2026 | 18:24
  • 391
  • 0

Съвсем скромно българският тим по биатлон отпразнува бронзовото олимпийско отличие на Лора Христова. Самата Лора призна след награждаването, че една чаша вино може да си позволи, но големите празненства ще бъдат, след като се приберат състезателите у дома. В същото време от община Троян обявиха, как ще посрещнат именитата си съгражданка.

„Лора Христова е троянската биатлонистка, която завоюва бронзов медал от Зимните Олимпийски игри 2026 г. в Милано-Кортина. Започнала спортната си кариера в клуб по Биатлон и стрелба „Аякс”-Троян, с треньор Цветан Цочев, на 11 години, днес едва на 22 години, Лора вече има записан в кариерата си медал от Олимпийските игри с безпогрешната си стрелба. Кметът на Община Троян, бащата на Лора – Христо Христов, треньорът Цветан Цочев, биатлонисти, младежи заедно гледаха нейното представяне в салона на Община Троян. Общинската администрацията бе организирала излъчване на игрите и стартовете, както при мъжете, така и при жените за жителите и гостите на Троян. Троян и цялата страна се гордеят с постижението на Лора Христова. Община Троян изказва своите поздрави и очаква да посрещне петимата представители на Олимпийските игри скоро“, написаха в сайта на троянската община.

