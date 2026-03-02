Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Конфликтът в Близкия изток се отразява на Паралимпийските игри в Милано-Кортина

Конфликтът в Близкия изток се отразява на Паралимпийските игри в Милано-Кортина

  • 2 март 2026 | 19:14
  • 697
  • 0
Конфликтът в Близкия изток се отразява на Паралимпийските игри в Милано-Кортина

Ескалацията на конфликта в Близкия изток се отразява на пристигането на някои делегации на Паралимпийските игри в Милано-Кортина, се казва в изявление на Международния паралимпийски комитет (МПК), цитирано от БТА.

МПК заяви, че „затварянето на въздушното пространство в Близкия изток се отразява на пристигането на някои заинтересовани страни“, но че на този етап няма да коментира състоянието на отделните делегации. Комитетът обаче подчерта, че „работи усърдно“ с организаторите, за да намери решения за засегнатите.

Стела Янчовичина единствена ще представя България на Паралимпийските игри в Милано-Кортина
Стела Янчовичина единствена ще представя България на Паралимпийските игри в Милано-Кортина

Церемонията по откриването е насрочена за петък във Верона.

Поради атаките, предприети срещу Иран от САЩ и Израел, и иранските контраатаки, въздушният трафик в големи части от региона е до голяма степен „замрял“.

Милано - Кортина 2026 в цифри: рекорден интерес, ефективност и представяне от световна класа
Милано - Кортина 2026 в цифри: рекорден интерес, ефективност и представяне от световна класа

Международният паралимпийски комитет заяви, че „следи отблизо“ ситуацията и оценява наличната информация, за да определи въздействието върху Игрите.

„Осъзнаваме, че тази ситуация засяга не само Националните паралимпийски комитети (NPC), които участват на Игрите, но и по-широките ни членове. Мислим първо за въздействието върху хората и мислите ни са със засегнатите“, се казва още в съобщението.

Паралимпийските игри са планирани да се проведат от 6 до 15 март.

Снимки: Gettyimages

