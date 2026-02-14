Милена Тодорова през сълзи: Ами това е - четвърто място, тъжно ми е

Милена Тодорова остана в подножието на почетната стълбичка в днешния спринт на 7,5 км от състезанията по биатлон на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Българката направи чудесно състезание и завърши четвърта, но след финала не успя да скрие разочарованието си от пропусната възможност да се окичи с медал.

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Тя трудно намираше думи и през сълзи и заяви:

“Ами това е, четвърто място. Тъжно ми е, че направиш грешка точно в стрелбата от легнал и за мястото. Не знам, наистина не знам какво да кажа в момента. Това е спортът. Трасето днес беше супер. Това е най-доброто ми представяне на олимпийски игри изобщо, така че това е.

Надявам се в преследването да покажа същата форма на бягане и по-добра стрелба.”

След края на състезанието Милена бе утешена от олимпийската шампионка от Нагано 98 Екатерина Дафовска, а допинг ченгета я привикаха за проверка.

Снимки: Startphoto