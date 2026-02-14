Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Владимир Зографски зае 10-о място в състезанието на голямата шанца в ски скока на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Той бе шести след първите опити тази вечер, но загуби 4 позиции след втория си скок. Въпреки това, той записа най-доброто представяне в историята на българин в ски скока на Олимприйски игри, подобрявайки собственото си досегашно върхово постижение - 14-о място на малката шанца в Пьончан през 2018 година.

Преди няколко дни Зографски остана 32-и и отпадна в квалификациите на малката шанца, но тази вечер се представи по страхотен начин.

32-годишният Зографски завърши с 277.3 точки след два опита от по 133.5 метра в комплекса в Предацо. Той получи получи 139.3 точки за първия си опит и 138.0 за втория.

Шампион стана словенецът Домен Превц с 301.8 точки. С най-дългия скок в състезанието от 141.5 метра при втория си опит той заслужи златото. Среброто заслужи японецът Рен Никайдо с 295.0 точки. Именно Никайдо бе лидер след първите опити. Бронзът пък отиде в ръцете на поляка Качпер Томашяк, който събра 291.2 точки.

За 26-годишния Превц това беше втори олимпийски триумф в Милано - Кортина 2026, след като той помогна на Словения да спечели и смесеното отборно състезание.

Лидер в средата на състезанието беше Рен Никайдо, който направи най-дългия опит със 140.0 метра и 154.0 точки.

Световният шампион Домен Превц бе втори след първите опити със 147.0 точки след скок от 138.5 метра, а норвежецът Кристофер Ериксен Сундал бе трети, след като се приземи на 136.0 метра и събра 145.0 точки. Сундал обаче остана четвърти в крайното класиране.

Надпреварата се проведе при лек снеговалеж.

Защитаващият титлата си от Пекин 2022 Мариус Линдвик (Норвегия) се провали и със 123.0 метра и 119.3 точки той остана 32-и след първите опити, като не се класира за втория скок.

Олимпийският шампион на малката шанца Филип Раймунд (Германия) се нареди девети с 277.4 точки (131.0 и 136.0 метра).

Крайното класиране на голямата шанца в ски скока вижте ТУК!

