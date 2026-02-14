Популярни
  Sportal.bg
  Милано - Кортина 2026
  Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

  14 фев 2026 | 06:45
Ден 8 на Игрите в Милано - Кортина: Нови вълнуващи състезания очакват своите шампиони

Цели девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес на заслужилите спортисти, изявяващи се на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026.

В осмия ден на Олимпийските игри ще разберем кой ще е шампионът в гигантския слалом в алпийските ски. Първият манш започва в 11:00 часа българско време, а вторият - в 14:30 ч. Ще следим с интерес изявите в тази дисциплина в "Стелвио" на Калин Златков.

Едно от най-интересните, както за нас, така и за деня, събития ще бъде спринтът на 7.5 км в биатлона. В Антерселва ще се надяваме на ново силно представяне на зарадвалата ни вече с бронзов медал Лора Христова. Пожелаваме успеха и на нейните съотборнички - Милена Тодорова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова. Състезанието в Антерселва започва в 15:45 часа българско време.

Днес ще разберем и кой ще триумфира в щафетата 4х7.5 км при жените в ски-бягането. Надпреварата започва в 13:00 часа наше време.

Два комплекта медали ще бъдат раздадени при жените в ски свободния стил днес, а битката за отличията в шорттрека ще продължи с надпреварата на 1500 метра при мъжете. Тази дисциплина ще има своя шампион още днес, а отделно от това, в осмия ден на Игрите ще има и серии на 1000 метра жени и полуфинали в щафетата на 3000 метра при жените.

Днес ще бъде определен и шампионът на голямата шанца в ски скока. Тук стискаме палци за добро предствяне в Предацо на Владимир Зографски.

Предстои да разберем и кой ще триумфира в бързото пързаляне с кънки на 500 метра при мъжете. Битка за златото и останалите отличия ще има и в скелетона.

В хокея на лед пък ни очаква богата програма. Ще се изиграят 4 срещи от груповата фаза на турнира при мъжете, а надпреварата при жените навлиза в решаваща фаза. Два четвъртфинала при дамите ще се проведат днес, като в единия Канада се изправя срещу Германия, а в другия Финландия ще мери сили с Швейцария.

Норвегия остава лидер по медали в Милано-Кортина, но Италия ги следва по петите

  14 фев 2026 | 01:29
Изненадващ шампион във фигурното пързаляне при мъжете, провал за Малинин

  14 фев 2026 | 01:11
Ден 7 в Милано – Кортина: седем нови шампиони и някои изненади

  14 фев 2026 | 00:20
Фаворитът Мат Уестън триумфира в олимпийското състезание по скелетон

  14 фев 2026 | 00:19
Ето какво направиха българските спортисти в Милано - Кортина днес

  13 фев 2026 | 23:18
Японец грабна златото в халфпайпа, Скоти Джеймс остана със сребро

  13 фев 2026 | 23:05
ЦСКА 1948 - ЦСКА! Епизод 2 от нажеженото “червено” дерби, което се мести в Бистрица

  14 фев 2026 | 07:44
Шестима българи на Игрите в Милано - Кортина днес

  14 фев 2026 | 06:15
Дерби д'Италия ще даде много отговори в битката за челните места

  14 фев 2026 | 07:30
Баско предизвикателство за Реал Мадрид

  14 фев 2026 | 08:00
Божинов впечатли срещу Милан, но Модрич не позволи да се стигне до изненада

  13 фев 2026 | 23:39
