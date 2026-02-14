Популярни
  Мария Здравкова: Представянето ми беше зле, отдавам го на височината

  14 фев 2026
Мария Здравкова направи четири грешки на огневия рубеж в днешния спринт на 7.5 от биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Логично, българката не беше доволна от представянето и след финала заяви:

“Беше зле, няма по друг начин какъв да го оценя. Аз съм реалистка. Стрелбата ми от прав не върви цял сезон почти, не знам какво се получава. Работим много, но в същото време е доста разочароващо. Но продължаваме в тая насока да работим със старши-треньора и се надявам нещата да се получат.

Нямаше напрежение в мен преди старта. Тук мога да го отдам на височината. На останалите стартове нямам оправдания.

Беше ми доста по-тежко отколкото на индивидуалното, там се чувствах доста по-добре. Но това е, височината си каза думата”, заяви Здравкова пред камерата на БНТ.

