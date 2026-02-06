Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026

Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 20:14
  • 5191
  • 4

Стадион „Джузепе Меаца“ се превръща в световна сцена за откриващата церемония на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина. Събитието ще обедини спорт, музика, кино и международна дипломация, а централната тема ще бъде хармонията.

Знаменосци на България ще бъдат Александра Фейгин и Владимир Илиев.

Церемонията

Церемонията започна с красив танц, пресъздаващ легендата за Купидон и Психея. Още с него започна пресъздаването на мотива за красота и хармония.

В следващия сегмент италиански симфоничен оркестър изсвири Симфония за фантазия, отдавайки почит на италианските легенди в оперната музика като Верди, Пучини и Росини. Сцената на стадиона се изпълни с артисти, облечени в пъстри костюми.

Първата световноизвестна изпълнителка в програмата беше Марая Кери, която изпя прочутата песен "Nel Blu, dipinto di Blu", позната най-вече като "Volare". Ефектната рокля на певицата е дело на дизайнера Фаусто Пулизи.

След нейното изпълнение беше време за първата протоколна част, но преди това зрителите видяха виртуална обиколка на Милано и Кортина от гледната точка на трамвай, който обикаляше по улиците им. Впоследствие се разкри, че ватманът е легендата в моторните спортове Валентино Роси. След края на клипа на централното място на стадион "Джузепе Меаца" излязоха президентът на МОК Кърсти Ковънтри и президента на Италия Серджо Матарела.

Представители на националната гвардия по едно и също време в Милано и Кортина издигнаха италианския флаг.

Италианският изпълнител с най-много продадени албуми и 4 награди "Грами" Лаура Паузини изпълни химна на страната домакин на "Сан Сиро", а в Кортина привилегията бе отредена на планински хор. Роклята на Паузини, както и униформите на танцьорите около нея, бяха дело на Джорджо Армани.

След това зрителите чуха "Ода за Италия", с която беше направена първата крачка към метафоричното и символично свързване на Милано с Кортина - града с планината.

На сцената с невероятен мащаб започна сформирането на най-разпознаваемия символ на олимпийските игри - петте преплетени кръга. С тази част започна и впечатляващата трансофрмация на сцената на стадиона, изпълнена с изящни танци и симфонична музика. Олимпийските кръгове бяха издигнати във въздуха - броят им символизира петте континента, а цветовете им са подбрани, защото във флага на всяка една държава се съдържа поне един от тях.

41 минути след началото на церемонията започна парадът на нациите - по традиция първо с Гърция, а последно със страната домакин Италия.

Основната роля в откриващата церемония ще бъде отредена на музиката. Затова на сцената на миланския стадион ще се изявят някои от най-обичаните артисти в света.

Олимпийските медали за Милано-Кортина са най-скъпите в историята
Олимпийските медали за Милано-Кортина са най-скъпите в историята

На церемонията се очаква присъствието на около 50 държавни и правителствени ръководители. Потвърдено е участието на президента на Италианската република Серджо Матарела, княз Албер II от Монако и принцеса Анна. Българският президент Илияна Йотова също ще гледа на живо.

Яник Синер в нова роля: стана жп кондуктор в Милано преди Зимната олимпиада
Яник Синер в нова роля: стана жп кондуктор в Милано преди Зимната олимпиада

Откриващата церемония ще ангажира над 1 300 участници – професионалисти и доброволци от 27 държави, като представления ще се проведат не само в Милано, но и в Кортина, Ливиньо, Предацо и при Арката на мира.

В центъра на всичко, разбира се, ще бъдат спортистите от 92 участващи държави, както и няколко руски и беларуски спортисти, които ще се състезават със неутрален статут. България е представена от 20 спортисти.

