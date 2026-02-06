Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 995
  • 9
Делегацията на България на започващите днес Зимни олимпийски игри в Милано – Кортина включва общо 20 спортисти, които ще се състезават в шест спорта.

България ще бъде представена в биатлона, ски бягането, ски алпийските дисциплини, ски скоковете, сноуборда и фигурното пързаляне. Най-много атлети ще имаме в биатлон, където ще имаме пълни отбори от по четири човека и при мъжете, и при жените.

В сноуборда представителите ни ще бъдат общо четирима, а именно там ще дойдат и първите ни по-сериозни надежди за успехи. Още в неделя Малена Замфирова, Тервел Замфиров, Радослав Янков и Александър Кръшняк ще стартират в паралелните гигантски слаломи за жени и мъже.

По трима представители ще имаме в алпийските ски и ски бягането, като и в двата спорта ще имаме по двама мъже и една жена. В алпийските ски представители на България ще бъдат Алберт Попов, Калин Златков и Анина Цурбриген, а очакванията са и тримата да направят по два старта в техничните дисциплини. В ски бягането ще гледаме Марио Матиканов, Даниел Пешков и Калина Недялкова, която ще открие българското участие в Милано – Кортина в утрешния скиатлон на 10+10 километра във Вал ди Фиеме. Александра Фейгин ще бъде единствената ни представителка в турнира по фигурно пързаляне, а Владимир Зографски ще участва на четвъртата си Олимпиада в ски скока.

В исторически план България има спечелени общо шест медал от Зимни олимпийски игри, а последният от тях датира от Торино 2006, когато Евгения Раданова взе сребро в шорттрека на 500 метра. Единственият златен медал от Зимна олимпиада за България е притежание на Екатерина Дафовска от Нагано 1998, когато тя спечели титлата в индивидуалния старт на 15 километра в биатлона.

Снимки: Gettyimages

