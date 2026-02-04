Популярни
  Милано - Кортина 2026
  Дъждът над Милано трябва да спре преди началото на церемонията по откриване на Олимпиадата, заявиха организаторите

  4 фев 2026 | 17:28
  • 343
  • 0
Зрителите, събрали се на емблематичния стадион "Джузепе Меаца" в Милано за церемонията по откриването на Олимпийските игри в петък, могат да оставят чадърите си у дома, съобщиха от метеорологичната служба на италианските военновъздушни сили, прогнозирайки прекъсване на дъжда, който залива италианския град от няколко дни.

Синоптиците казват, че постоянните проливни валежи в Северна Италия трябва да спрат за важното глобално събитие на 6 февурари.

"Очаква се условията да се подобрят значително в часовете преди церемонията. Трябва да има известно прояснение, а времето ще бъде сухо и без дъждове. Очаква се и в Кортина да има постоянно подобрение. Денят ще бъде доста сив, но времето значително ще се подобри вечерта", каза полковник Гуидо Гуиди от италианските военновъздушни сили в интервю пред агенция Ройтерс.

По време на Игрите, насрочени за периода между 6 и 22 февруари, ще има състезания в пет провинции по протежение на Алпите. През последните дни в планините имаше валежи от сняг.

През първата седмица на състезанията се очаква, че в северните региони ще има подходящи условия за провеждане на различните състезания от прогарамата на Олимпиадата.

Спортистите и зрителите могат да очакват слънчеви интервали, известна облачност и възможност за леки валежи около сряда. По-късно през седмицата ветровете може и да се засилят, особено над централните Алпи, уточни още Гуидо Гуиди.

