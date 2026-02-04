Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Снегът отмени тренировка в Кортина, Илияна Йотова идва в Милано

Снегът отмени тренировка в Кортина, Илияна Йотова идва в Милано

  • 4 фев 2026 | 19:31
  • 684
  • 0

Обилният снеговалеж и лошата видимост объркаха плановете на организаторите за четвъртък. Така предвидената тренировка на жените в спускането е отменена, вероятно ще се наложат и корекции в плановете на биатлонистите, защото стадиона в Антерселва е съвсем близо да една от столиците на игрите. Както вече съобщи Sportal.bg Кортина д'Ампецо прилича повече на строителна площадка, а въпреки ограниченията за навлизането на автомобили в района придвижването по тесните улички си остава сложно. За игрите са похарчени близо 5 милиарда евро, като милиард и половина са от спонсори, останалото идва от държавата Италия. Това задължава, а местните телевизии обръщат специално внимание на изключителните мерки за сигурност на всички места за тренировки и състезания. Освен карабинери са ангажирани и военни подразделения.

Кортина е строителна площадка два дни преди старта на Олимпиадата
Кортина е строителна площадка два дни преди старта на Олимпиадата

Българското участие ще стартира в събота, когато ски бегачката Калина Недялкова ще застана на старта на дамския скиатлон на 10 + 10 километра. Първите ни надежди за по-значим успехи ще бъде в неделя, когато ще се проведат паралелните гигантски слаломи за мъже и жени в Ливиньо. Четиримата българи в този спорт - Малена Замфирова, Тервел Замфиров, Радослав Янков и Александър Кръшняк провеждат сериозна тренировки в дните преди състезанието. За утре пък е предвидена тренировка на Владимир Зографски, но може и тя да бъде отменена, ако времето не е подходящо.

Световните медии пък се занимават с това дали наистина Линдзи Вон ще участва, след като и бе поставена много сериозна диагноза заради падането преди няколко дни в Швейцария. Това пък не попречи на ресторант в Кортина да си направи реклама с пица, която носи името на Вон... Днес стана ясно, че Илияна Йотова, президент на България, пристига утре в Милано. Тя има покана от президента на МОК Кърсти Ковънтри за вечеря, на която ще е с избраната за председател на БОК Весела Лечева. Вечерята е за държавни глави и президенти на НОК. Йотова ще присъства на откриването на игрите в петък, а в събота планира да посети олимпийското село в Милано. Веднага след това Илияна Йотова се прибира в България и няма да посети състезание с българско участие. В района на Кортина вече са и почти всички български журналисти, които пристигнаха със съдействието на „Мото – Пфое“.

Александър Гигов, специален пратеник на Sportal.bg на зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026

