Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

На 6 февруари 2026 г. стадион „Джузепе Меаца“ в Милано ще се превърне в световна сцена за откриващата церемония на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина. Събитието ще обедини спорт, музика, кино и международна дипломация, а централната тема ще бъде хармонията.

Гости на откриващата церемония: звездите на музиката

Основната роля в откриващата церемония ще бъде отредена на музиката. Затова на сцената на миланския стадион ще се изявят някои от най-обичаните артисти в света.

Марая Кери, носителка на 5 награди „Грами“ и безспорната „кралица на Коледа“ с All I Want for Christmas, ще направи своя олимпийски дебют, следвайки традицията на изпълненията на Селин Дион и Лейди Гага в Париж 2024.

Италия ще бъде представена от Лаура Паузини, носителка на „Грами“, пет „Latin Grammy“ и „Златен глобус“, която ще омагьоса публиката със своите международни хитове. До нея Андреа Бочели ще се завърне на олимпийска сцена след участието си в Торино 2006, носейки гласа, който е покорил света с над 90 милиона продадени албума.

Гали, италиано-тунизийски рапър, ще предложи оригинална интерпретация на концепцията за хармония, представяйки гласа на едно постоянно движещо се поколение и приобщаващ разказ за съвременната италианска култура.

Сред другите обявени артисти са още сопраното Чечилия Бартоли и китайският пианист Ланг Ланг, което подчертава международното измерение на събитието.

Лицата на киното: не само Италия

Големият екран ще бъде представен от трима италиански актьори със световна известност, както и от едно име, което не се нуждае от представяне. Пиерфранческо Фавино, познат от продукции като „Ангели и демони“ и „Световна война Z“, ще участва заедно с цигуларя Джовани Дзанон в момент, който ще обедини актьорско майсторство и музика.

Сабрина Импачаторе, след глобалния успех на „Белият лотос“ (донесъл ѝ номинация за наградите Primetime Emmy) ще внесе многостранността на италианската актьорска школа на олимпийската сцена.

Матилда Де Анджелис ще бъде главно действащо лице в ключов сегмент от церемонията, въплъщавайки италианския творчески талант, който води диалог със света.

В откриващата церемония ще участва и една от най-големите звезди на Холивуд – Том Круз. Американският актьор, посланик на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, вероятно ще се появи с едно от зрелищните си каскадьорски изпълнения в стил „Мисията невъзможна“, популяризирайки следващото издание на Игрите.

Официалното присъствие

На церемонията се очаква присъствието на около 50 държавни и правителствени ръководители. Потвърдено е участието на президента на Италианската република Серджо Матарела, княз Албер II от Монако и принцеса Анна. Българският президент Илияна Йотова също ще гледа на живо.

На международно ниво ще присъстват вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заедно с държавния секретар Марк Рубио, генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, както и емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани.

Все още не е потвърдено участието на френския президент Еманюел Макрон.

Голямото запалване на олимпийския огън

Според неофициална информация честта да запалят олимпийските огньове може да бъде поверена на две легенди на италианските ски – Алберто Томба в Милано и Дебора Компаньони в Кортина, едновременно.

Томба има в актива си 3 златни и 2 сребърни олимпийски медала, докато Компаньони е спечелила 3 златни и 1 сребърен медал в своята забележителна кариера.

„Разпръснато“ събитие

Откриващата церемония ще ангажира над 1 300 участници – професионалисти и доброволци от 27 държави, като представления ще се проведат не само в Милано, но и в Кортина, Ливиньо, Предацо и при Арката на мира.

В центъра на всичко, разбира се, ще бъдат спортистите от 92 участващи държави, както и няколко руски и беларуски спортисти, които ще се състезават със неутрален статут.

