Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

Наставникът на ЦСКА Христо Янев заяви след трудната победа с 1:0 над Ботев (Враца), че, според него, "червените" са изпуснали много положения, но са изиграли добър мач. Той допълни, че преди три месеца тимът е бил в дъното на класирането, но сега всички в клуба трябва да разберат, че най-важното е класиране за евротурнирите и ако някой не осъзнава това, значи не е за този тим.



В заключение Янев направи притеснително изявление за домакина на ЦСКА - бай Добри, който днес не бе с отбора. Той му пожела да се върне по-бързо, защото мястото му е сред тима, но без да дава повече подробности.

“Не искаме да постигаме лесни победи, а да се трудим за тях. Поздравявам отбора, че имахме ситуации. Реализирахме една от тях. Трябва да печелим точки с много работа и труд.

Изиграхме добър мач във футболно отношение. Създадохме много ситуации, успяхме да реализираме една от тях.

Въпросът е, че отборите избират стил, с който да ни затруднят. Доволен съм от целия отбор и трябва да продължим да работим. Понякога ще правим крачки, които няма да ни харесват на нас, но трябва да с преборим със себе си.

Ще ви кажа нещо, което казвам и на отбора - за мен всички в съблекалнята са еднакви. Разполагам с футболисти, които имат много добри качества. Един ще започне, а друг - не. Някой ще остане извън гурпата, но това не означава абсолютно нищо. Няма нищо по-важно за мен и нас като клуб да достигнем до местата, даващи право на участие в Европа. Ако не го разберем, никой от нас няма място в отбора.

За мен Ботев и град Враца е нещо специално. Винаги ще подхождам с респект към клуба, града и отбора, защото по-голямата част ние сме го събирали.

Всеки мач ще бъде труден за нас. Казвам на футболистите къде бяхме преди три месеца - на дъното на класирането. Не се е променило кой знае колко. Трябва да искаме да вървим заедно като отбор.

Тук е мястото да поздравим бай Добри. Да му пожелаем да се върне по-бързо, защото мястото му е сред нас", завърши Христо Янев.