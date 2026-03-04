Популярни
  Sportal.bg
  ЦСКА
  3. Легендарният Бай Добри в болница

Легендарният Бай Добри в болница

  • 4 март 2026 | 21:07
  • 13215
  • 16

Легендарният домакин на ЦСКА Добри Димов, известен на всички като Бай Добри, е в болница, разбра Sportal.bg. 81-годишният ветеран, който е живата история на армейския клуб, отсъстваше на мача на тима на Христо Янев тази вечер срещу Ботев (Враца). "Червените" спечелиха с 1:0, след като Леандро Годой намери мрежата с глава през второто полувреме.

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар
ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

Вчера на Бай Добри му е прилошало, след което от клуба са закарали емблематичния домакин в болнично заведение, където се намира и в момента. Той е в стабилно състояние, уточниха "червените" от Борисовата градина пред нашата медия.

Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи
Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

Екипът на Sportal.bg пожелава бързо възстановяване на Добри Димов!

