Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Канадец с най-добро време в тренировката по спускане в Милано - Кортина

Канадец с най-добро време в тренировката по спускане в Милано - Кортина

  • 6 фев 2026 | 17:19
  • 282
  • 0

Само половината от планираните 44 състезатели взеха участие в третата и последна тренировка за спускането при мъжете от Олимпиадата в Милано - Кортина, като фаворитите за медалите не поеха никакви рискове 24 часа преди знаковото състезание на пистата „Стелвио“.

Канадецът Джеймс Крофърд беше най-бърз за деня, постигайки време от 1.54:95 минути по страховитата 3.2-километрова писта - времето му беше с около 2 секунди по-бавно от това на Матиа Касе от втората тревировка вчера.

Швейцарският фаворит Марко Одермат също се спусна по трасето, но както и в четвъртък, той очевидно използваше тренировката единствено като шанс да усъвършенства подготовката си, преминавайки финалната линия с 4 секунди по-бавно от Крофърд. Неговият съотборник Франьо фон Алмен се приближи обезпокоително близо до предпазната мрежа, а друг швейцарец - Алексис Мони, постигна най-бързото време за деня във втория и третия участък от трасето.

Италианецът Доминик Парис - рекорден шесткратен победител в спускането от Световната купа в Бормио, който ще поведе силната домакинска атака за златото в събота, се спусна спокойно и докато пресичаше финалната линия, 36-годишният скиор зарадва група олимпийски служители и длъжностни лица на почти празната трибуна.

„От средната част на пистата просто се забавлявах. Ако светлината е такава и утре, ще бъде добро спускане“, каза той, цитиран от агенция Reuters и добави: „Просто исках да тествам началната част на склона, за да бъда по-уверен в определени участъци.“

Австриецът Даниел Хеметсбергер просто беше благодарен за възможността да опита още веднъж, след като падането му с висока скорост предишния ден го остави окървавен и насинен. 34-годишният скиор даде второто най-бързо време за тренировката и каза, че е готов за състезанието в събота.

„Щастлив съм, защото успях днес. Това беше причината да бъда на старта - да знам, че тялото ми е достатъчно добре, за да карам ски утре. Така че мисията е приета“, заяви Хеметсбергер.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Милано - Кортина 2026: "Тъмната страна" на олимпийската луна

Милано - Кортина 2026: "Тъмната страна" на олимпийската луна

  • 6 фев 2026 | 16:27
  • 949
  • 1
Бриньоне не е сигурна дали ще участва в спускането в неделя

Бриньоне не е сигурна дали ще участва в спускането в неделя

  • 6 фев 2026 | 16:09
  • 280
  • 0
САЩ победиха Канада на кърлинг пред погледа на Снууп Дог

САЩ победиха Канада на кърлинг пред погледа на Снууп Дог

  • 6 фев 2026 | 16:06
  • 258
  • 0
Линдзи Вон завърши тренировъчно спускане в Кортина седмица след скъсване на кръстна връзка

Линдзи Вон завърши тренировъчно спускане в Кортина седмица след скъсване на кръстна връзка

  • 6 фев 2026 | 15:36
  • 2204
  • 0
Доротея Вирер е готова за последния си олимпийски танц

Доротея Вирер е готова за последния си олимпийски танц

  • 6 фев 2026 | 15:16
  • 1150
  • 1
Звездата в ски бягането Джеси Дигинс отново ще заложи на блясъка

Звездата в ски бягането Джеси Дигинс отново ще заложи на блясъка

  • 6 фев 2026 | 14:58
  • 468
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:1 Арда, Брахими нацели две греди

ЦСКА 1:1 Арда, Брахими нацели две греди

  • 6 фев 2026 | 18:37
  • 37149
  • 109
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 28236
  • 62
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 16911
  • 10
Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 23652
  • 66
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 11938
  • 10
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 10734
  • 23