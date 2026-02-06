Канадец с най-добро време в тренировката по спускане в Милано - Кортина

Само половината от планираните 44 състезатели взеха участие в третата и последна тренировка за спускането при мъжете от Олимпиадата в Милано - Кортина, като фаворитите за медалите не поеха никакви рискове 24 часа преди знаковото състезание на пистата „Стелвио“.

Канадецът Джеймс Крофърд беше най-бърз за деня, постигайки време от 1.54:95 минути по страховитата 3.2-километрова писта - времето му беше с около 2 секунди по-бавно от това на Матиа Касе от втората тревировка вчера.

Швейцарският фаворит Марко Одермат също се спусна по трасето, но както и в четвъртък, той очевидно използваше тренировката единствено като шанс да усъвършенства подготовката си, преминавайки финалната линия с 4 секунди по-бавно от Крофърд. Неговият съотборник Франьо фон Алмен се приближи обезпокоително близо до предпазната мрежа, а друг швейцарец - Алексис Мони, постигна най-бързото време за деня във втория и третия участък от трасето.

Италианецът Доминик Парис - рекорден шесткратен победител в спускането от Световната купа в Бормио, който ще поведе силната домакинска атака за златото в събота, се спусна спокойно и докато пресичаше финалната линия, 36-годишният скиор зарадва група олимпийски служители и длъжностни лица на почти празната трибуна.

„От средната част на пистата просто се забавлявах. Ако светлината е такава и утре, ще бъде добро спускане“, каза той, цитиран от агенция Reuters и добави: „Просто исках да тествам началната част на склона, за да бъда по-уверен в определени участъци.“

Австриецът Даниел Хеметсбергер просто беше благодарен за възможността да опита още веднъж, след като падането му с висока скорост предишния ден го остави окървавен и насинен. 34-годишният скиор даде второто най-бързо време за тренировката и каза, че е готов за състезанието в събота.

„Щастлив съм, защото успях днес. Това беше причината да бъда на старта - да знам, че тялото ми е достатъчно добре, за да карам ски утре. Така че мисията е приета“, заяви Хеметсбергер.