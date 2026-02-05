Повече от 6000 служители по сигурността ще бъдат ангажирани по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина

Популярни
  • 5 фев 2026 | 12:49
  • 123
  • 0

Близо 3000-те спортисти ще бъдат охранявани от повече от два пъти повече полицаи и служители на сигурността по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина д’Ампецо, съобщава ДПА.

Игрите, които се откриват в петък, ще се проведат при засилени мерки за сигурност на фона на опасения от нападения и саботажи.

За първи път в олимпийската история официално има два града домакини - модната и финансова столица на Италия Милано и ски курортът Кортина в Доломитите, който вече е бил домакин на Игрите през 1956 година. Състезания ще има и на различни места в Северна Италия до 22 февруари, което допълнително усложнява организацията на сигурността. В известен смисъл това са "най-разпръснатите игри" в историята.

Церемонията по откриването ще се състои в петък на стадион „Сан Сиро“ в Милано. Слово ще произнесе италианският президент Серджо Матарела. Очаква се да присъстват и множество високопоставени гости от чужбина.

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

