Словашки хокеист се оплака от ледената настилка в Милано-Кортина

Ледената настилка издава странен шум, заяви словашият национал по хокей на лед Томаш Татар преди началото на олимпийския турнир в Милано-Кортина.

"Не казвам, че е нещо лошо. Просто този звук е доста странен, не съм свикнал с него и не знам какво означава, както и защо е така. Има някои места по леда и те издават този странен звук, когато минаваш по тях", заяви 35-годишното крило в сряда.

Повечето играчи и треньори вече изразиха готовност да се адаптират към игралните полета, които са по-къси от тези в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Томаш Татар носи екипа на Детройт, Вегас, Монреал, Колорадо, Сиатъл и Ню Джърси в НХЛ.

"Шайбите подскачат навсякъде през първите няколко дни. Ледът е малко по-тънък. Отнема малко повече време, за да се набере скорост на този лед", завиха отбора на САЩ.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages