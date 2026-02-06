Златан Ибрахимович носи факела на Зимните олимпийски игри в Милано

Футболната легенда Златан Ибрахимович, който в момента изпълнява функциите на съветник на собственика на Милан Джери Кардинале, се включи в щафетата с факела на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Шведът се оттегли от футбола през лятото на 2023 г.

Олимпийските игри през 2026 г. в Милано и Кортина д'Ампецо ще се проведат от 6 до 22 февруари. Щафетата завърши на площад „Дуомо“, където се състоя церемония по запалване на олимпийския котел преди предстоящото откриване на Игрите тази вечер на стадион „Сан Сиро“. Церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри ще се проведе на 22 февруари в историческата “Арена ди Верона”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages