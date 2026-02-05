Яник Синер в нова роля: стана жп кондуктор в Милано преди Зимната олимпиада

Четирикратният шампион от Големия шлем и тенисист номер 2 в света Яник Синер влезе в ролята на кондуктор в железопътния транспорт в Милано преди Зимните олимпийски игри в Италия. Италианският тенисист проверяваше билетите на пътниците.

Яник Синер е официален посланик на Олимпийските игри през 2026 година, но няма да присъства на церемонията по откриването в Милано, тъй като ще участва на турнира в Доха, Катар.

Церемонията по откриването на Олимпийските игри през 2026 г. ще се проведе на 6 февруари, като състезанията започнаха още вчера.