  2. Милано - Кортина 2026
  3. Весела Лечева изпрати с мартеница и икона участничката ни в Паралимпийските игри Стела Янчовичина

Весела Лечева изпрати с мартеница и икона участничката ни в Паралимпийските игри Стела Янчовичина

  • 1 март 2026 | 16:41
  • 303
  • 1

Председателят на БОК Весела Лечева изпрати с ръчно изработени мартеници единствената представителка на България в Зимните паралимпийски игри Стела Янчовичина. С нея на летище София беше и шефът на олимпийската ни мисия в Милано-Кортина Володя Златев, който връчи икона на Богородица на българската делегация.

Весела Лечева пожела на Стела Янчовичина да покаже най-доброто от себе си и да донесе олимпийски медал на страната ни, така както го направиха Тервел Замфиров и Лора Христова. Паралимпийските игри са от 6-и до 15-и март, като Янчовичина ще има няколко дни за подготовка в Кортина д’Ампецо заедно със своя екип.

"Развълнувана съм, че заминавам на Паралимпийските игри. Целта ми е да покажа най-добрата си форма и да представя България достойно", каза Стела Янчовичина, която благодари за подкрепата на БОК, както и за вниманието на журналистите, които дойдоха, за да я изпратят на Летище София.

Янчовичина е горда, че успя да се класира за най-важното състезание при паралимпийците: "Олимпиадата е цел на всеки спортист, занимаващ се с професионален спорт. За мен Паралимпиадата беше мечта".

„Самото участие в Олимпийски и Паралимпийски игри вече е огромен успех. Възхищавам се на всичко това, което сте постигнала до момента“, каза Лечева на Янчовичина и й пожела още по-тържествено посрещане.

Стела Янчовичина е от Банско, където тренира и в момента. Състезател е на клуб „Юлен“. Неин треньор е Георги Бистрин, а помощник-треньор - баща ѝ Стефан Янчовичин, с който прави първите си стъпки в спорта.

През януари тя стана световна шампионка на слалом и гигантски слалом при паралимпийците в Ясна, Словакия, което дава надежда за силно класиране и на Зимните игри. До момента България няма медал от Зимни паралимпийски игри. Тези в Милано-Кортина 2026 ще бъдат официално открити на 6 март 2026 г. с церемония в Арена ди Верона. Те ще съберат над 600 атлети, които ще се състезават в 76 олимпийски старта в 6 спорта.

