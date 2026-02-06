Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Саша Фейгин развя българския флаг на “Джузепе Меаца”, а Владо Илиев - в Кортина

Саша Фейгин развя българския флаг на “Джузепе Меаца”, а Владо Илиев - в Кортина

  • 6 фев 2026 | 22:08
  • 1268
  • 1
Зрелищната церемония по откриването на Зимните олимпийски игри прикова вниманието на целия свят, а българската делекация премина в традиоцнния Парад на нациите.

Състезателката по фигурно пързаляне Александра Фейгин развя родния флаг на стадион “Джузепе Меаца” в Милано, знаменосец в Кортина беше биатлонистът Владимир Илиев, който за пети път в кариерата си ще участва на Олимпийски игри, а в Предацо знамето беше поверено на представителката ни в ски бягането Калина Недялкова.

България ще бъде представена от общо 20 състезатели в Милано - Кортина, които ще участват в шест спорта - биатлон, ски бягане, ски алпийски дисциплини, ски скокове, сноуборд и фигурно пързаляне.

Сред официалните гости на церемонията беше и президентът на България Илияна Йотова.

Снимки: Gettyimages

