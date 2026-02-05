Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Над 2900 спортисти ще участват на Олимпиадата в Милано-Кортина

Над 2900 спортисти ще участват на Олимпиадата в Милано-Кортина

  • 5 фев 2026 | 11:25
  • 109
  • 0
Над 2900 спортисти ще участват на Олимпиадата в Милано-Кортина

Над 2900 състезатели са заявени за участвие в Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, които ще бъдат 25-ите поред в историята след първите в Шамони (Франция) през 1924 година и ще се проведат от 6 до 22 февруари в Северна Италия със съвместното домакинство на Милано и на алпийския курорт Кортина д’Ампецо.

Атлетите ще бъдат от рекордните 94 националности, в това число от Русия и Беларус, които ще се състезават под неутрален флаг заради наложените санкции на двете страни, свързани с нахлуването на руската армия в Украйна в края на февруари 2022 година и продължаващите военни действия.

Събитието включва 16 вида спорт и 116 дисциплини (54 за мъже, рекорден брой от 50 за жени и 12 отборни).

Ски алпинизмът, който комбинира планинско изкачване и спускане със ски, дебютира в олимпийската програма, както и осем дисциплини – спринт за мъже и за жени и смесена щафета по ски алпинизъм, смесено отборно състезание по скелетон, двойка шейнички за жени, паралелно състезание на бабуни в ски свободен стил за мъже и за жени, както и ски скок на голяма шанца за жени.

В турнира по хокей на лед при мъжете ще участват играчи от Националната хокейна лига за първи път след Игрите в Сочи 2014.

В българската делегация са включени 20 състезатели в шест вида спорт - с осем квоти в биатлона (по четири при мъжете и при жените), три в ски бягането (две при мъжете и една при жените), три в алпийските ски (две при мъжете и една при жените), четири в сноуборда (три при мъжете и една при жените) и по една във фигурното пързаляне за жени и в ски скоковете за мъже.

Дебют на зимни Игри се очаква да направят атлети от Бенин, Гвинея-Бисау и Обединените арабски емирства, а с най-голяма група от 232 спортисти е САЩ.

