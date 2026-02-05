Баните в общо 70 стаи в олимпийското село в Милано са били вандализирани

Множество бани в олимпийското село в Милано са били вандализирани при пробив в сигурността, съобщи италианският вестник „Кориере дела Сера“, позовавайки се на полицията.

Според разследващите, в общо 70 стаи в три различни сгради за настаняане на спортистите са били повредени душовете между средата на декември и средата на януари.

Достъпът до новопостроеното село по принцип е възможен само със специален пропуск и QR код. Полицията подозира, че са били използвани режещи инструменти.

Проблемът излязъл наяве само заради установени щети от наводняване, добавя „Кориере дела Сера“.

Повече от 6000 служители по сигурността ще бъдат ангажирани по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина

Звено за борба с тероризма към прокуратурата в Милано също се е включило в разследването, а от полицията се надяват, че записите от камерите за наблюдение ще дадат отговори.

Зимните олимпийски игри, които се провеждат съвместно с алпийския курорт Кортина д'Ампецо, както и на няколко по-малки локации, ще бъдат официално открити в петък.

Снимки: Gettyimages