Стотици протестираха в Милано

Стотици протестиращи се събраха в Милано в петък, за да се противопоставят на присъствието на агенти на американската служба за имиграция и митнически контрол (ICE) и на „затварянето на училища и улици в града“ преди церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, съобщава "Ройтерс".

Държавният департамент на САЩ заяви миналата седмица, че няколко федерални агенции, включително ICE, ще помогнат за защитата на гостуващите американци, решение, което веднага предизвика протести в Милано.

В петък италианските власти „наредиха училищата в центъра на Милано да останат затворени“ и блокираха достъпа до някои райони на града, за да засилят сигурността около церемонията и да облекчат прекъсванията на движението.

Протестиращи - предимно студенти с табели с надпис „ICE навън“ - се събраха на площад Леонардо да Винчи, пред сграда на Политехническия университет в източната част на града.

Банер, критикуващ присъствието на ICE, вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, беше носен начело на шествието.

Те също така „се противопоставят на затварянето на части от града за това, което според тях е неустойчива Олимпиада, докато цените на жилищата остават „недостъпни“ и социалните пространства са оскъдни.

В четвъртък сутринта екологичната група Greenpeace „организира протест пред катедралата“, протестирайки срещу ролята на италианския петролен гигант Eni като „спонсор на Игрите“.

По-късно в петък се очаква факелен марш, организиран от Комитета срещу Олимпийските игри, в район близо до мястото на церемонията по откриването.