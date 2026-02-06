Милано - Кортина 2026: "Тъмната страна" на олимпийската луна

В 21:00 ч. днес ще бъде даден стартът на Церемонията по откриването на стадион „Сан Сиро“ – първото голямо действие от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026.
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването
Очаква ни парад от звезди: от Лаура Паузини до Марая Кери, от Андреа Бочели до Пиерфранческо Фавино. На трибуните ще присъстват и официалните лица – от президента на Републиката Серджо Матарела до председателя на МОК Кърсти Ковънтри. Завесата се вдига и настъпва време за празненство, спортна гордост, очакване на спортните подвизи и – за Италия – надежда събитието да се превърне в позитивен разказ, способен да обедини териториите и международната публика.
Стотици протестираха в Милано
Церемонията има и друга стойност заради мястото, на което се провежда: за „Сан Сиро“ това няма да бъде само официалното начало на Олимпиадата, но и вид „последен голям международен танц“ за един стадион, белязал историята на италианския спорт и музика.
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026
Обещанието за устойчивост срещу реалността
През следващите 17 дни вниманието с право ще бъде насочено към състезанията и медалите. Но както всяко голямо събитие, и тези Игри имат своята „тъмна страна“, която трудно намира място в официалния разказ.
Яник Синер в нова роля: стана жп кондуктор в Милано преди Зимната олимпиада
Милано-Кортина бяха представени още от етапа на кандидатурата като „Олимпиадата на устойчивостта“, благодарение на модела на „разпръснати Игри“. Официалните локации са пет – Милано, Кортина, Валтелина и провинциите Тренто и Болцано, но състезанията се провеждат в „съзвездие от обекти“ на площ над 22 хиляди кв. км.
Този избор ограничи новото строителство, но отвори сериозен логистичен проблем: постоянни премествания на спортисти, екипи и зрители в планински контекст, където железопътният транспорт покрива само част от връзките, а останалото неизбежно преминава към автобуси, маршрутки и частни услуги.
Олимпийските медали за Милано-Кортина са най-скъпите в историята
Сметката, която никой не представя: Емисии и отпечатък
Централният въпрос е, че официален и цялостен отчет за екологичното въздействие на Игрите така и не беше оповестен от фондация „Милано-Кортина“. Въпреки това цифри съществуват.
Въглероден отпечатък: Според изследване на организацията Scientists for Global Responsibility (SGR), Милано-Кортина 2026 ще генерира около 930 хил. тона СО2 еквивалент.
Транспорт: Най-големият дял идва от пътуванията на зрителите (около 410 хил. тона СО2).
Последици: Според изследователите, тези емисии ще доведат в средносрочен план до загуба на около 2,3 кв. км снежна покривка и над 14 милиона тона ледников лед.
Почва: Националната система за опазване на околната среда оценява, че вече са компрометирани 59 хектара земя (около 100 футболни игрища).
Изкуствен сняг: Вода и енергия под натиск
За осигуряване на пистите по време на двете седмици на Игрите ще са необходими 836 хиляди кубически метра вода – еквивалент на 12 олимпийски басейна на ден. Вземането на тази вода влияе директно върху крехките алпийски екосистеми в контекста на повтарящи се засушавания.
Спонсорите и „дългото наследство“
Докладът на SGR поставя под лупа и три големи компании спонсори: Eni, Stellantis и ITA Airways. Оценява се, че те ще произведат допълнителни 1,3 милиона тона СО2 еквивалент, което е с 40% повече от прогнозния отпечатък на самото олимпийско събитие.
Празникът е днес, сметката е за утре
Днес е ден за знамена и светлини. И това е правилно. Но липсата на реална екологична отчетност тежи като „каменния гост“ на трапезата.
Милано-Кортина изградиха кандидатурата си върху ключови думи като устойчивост и повторна употреба. И все пак в крайната сметка липсва един термин: прозрачност. Докато по пистите се кара ски, а курортите са пълни, зад гърба ни остават изсечени гори и стресирани територии.
Игрите започват днес. Тяхното въздействие обаче ще остане задълго.
Коментар на Стефано Джануарио за сайта sportefinanza.it