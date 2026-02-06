Популярни
ЦСКА стартира пролетния полусезон срещу Арда - на живо със съставите и очакванията на Адалберт Зафиров
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Милано - Кортина 2026: "Тъмната страна" на олимпийската луна

Милано - Кортина 2026: "Тъмната страна" на олимпийската луна

  • 6 фев 2026 | 16:27
  • 347
  • 0
Милано - Кортина 2026: "Тъмната страна" на олимпийската луна

В 21:00 ч. днес ще бъде даден стартът на Церемонията по откриването на стадион „Сан Сиро“ – първото голямо действие от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026.

Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването
Милано - Кортина 2026: една по-необичайна церемония по откриването

Очаква ни парад от звезди: от Лаура Паузини до Марая Кери, от Андреа Бочели до Пиерфранческо Фавино. На трибуните ще присъстват и официалните лица – от президента на Републиката Серджо Матарела до председателя на МОК Кърсти Ковънтри. Завесата се вдига и настъпва време за празненство, спортна гордост, очакване на спортните подвизи и – за Италия – надежда събитието да се превърне в позитивен разказ, способен да обедини териториите и международната публика.

Стотици протестираха в Милано
Стотици протестираха в Милано

Церемонията има и друга стойност заради мястото, на което се провежда: за „Сан Сиро“ това няма да бъде само официалното начало на Олимпиадата, но и вид „последен голям международен танц“ за един стадион, белязал историята на италианския спорт и музика.

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

Обещанието за устойчивост срещу реалността

През следващите 17 дни вниманието с право ще бъде насочено към състезанията и медалите. Но както всяко голямо събитие, и тези Игри имат своята „тъмна страна“, която трудно намира място в официалния разказ.

Яник Синер в нова роля: стана жп кондуктор в Милано преди Зимната олимпиада
Яник Синер в нова роля: стана жп кондуктор в Милано преди Зимната олимпиада

Милано-Кортина бяха представени още от етапа на кандидатурата като „Олимпиадата на устойчивостта“, благодарение на модела на „разпръснати Игри“. Официалните локации са пет – Милано, Кортина, Валтелина и провинциите Тренто и Болцано, но състезанията се провеждат в „съзвездие от обекти“ на площ над 22 хиляди кв. км.

Този избор ограничи новото строителство, но отвори сериозен логистичен проблем: постоянни премествания на спортисти, екипи и зрители в планински контекст, където железопътният транспорт покрива само част от връзките, а останалото неизбежно преминава към автобуси, маршрутки и частни услуги.

Олимпийските медали за Милано-Кортина са най-скъпите в историята
Олимпийските медали за Милано-Кортина са най-скъпите в историята

Сметката, която никой не представя: Емисии и отпечатък

Централният въпрос е, че официален и цялостен отчет за екологичното въздействие на Игрите така и не беше оповестен от фондация „Милано-Кортина“. Въпреки това цифри съществуват.

Въглероден отпечатък: Според изследване на организацията Scientists for Global Responsibility (SGR), Милано-Кортина 2026 ще генерира около 930 хил. тона СО2 еквивалент.

Транспорт: Най-големият дял идва от пътуванията на зрителите (около 410 хил. тона СО2).

Последици: Според изследователите, тези емисии ще доведат в средносрочен план до загуба на около 2,3 кв. км снежна покривка и над 14 милиона тона ледников лед.

Почва: Националната система за опазване на околната среда оценява, че вече са компрометирани 59 хектара земя (около 100 футболни игрища).

Изкуствен сняг: Вода и енергия под натиск

За осигуряване на пистите по време на двете седмици на Игрите ще са необходими 836 хиляди кубически метра вода – еквивалент на 12 олимпийски басейна на ден. Вземането на тази вода влияе директно върху крехките алпийски екосистеми в контекста на повтарящи се засушавания.

Спонсорите и „дългото наследство“

Докладът на SGR поставя под лупа и три големи компании спонсори: Eni, Stellantis и ITA Airways. Оценява се, че те ще произведат допълнителни 1,3 милиона тона СО2 еквивалент, което е с 40% повече от прогнозния отпечатък на самото олимпийско събитие.

Празникът е днес, сметката е за утре

Днес е ден за знамена и светлини. И това е правилно. Но липсата на реална екологична отчетност тежи като „каменния гост“ на трапезата.

Милано-Кортина изградиха кандидатурата си върху ключови думи като устойчивост и повторна употреба. И все пак в крайната сметка липсва един термин: прозрачност. Докато по пистите се кара ски, а курортите са пълни, зад гърба ни остават изсечени гори и стресирани територии.

Игрите започват днес. Тяхното въздействие обаче ще остане задълго.

Коментар на Стефано Джануарио за сайта sportefinanza.it

