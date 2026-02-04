Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Фалстарт на Олимпийските игри в Милано – Кортина

Фалстарт на Олимпийските игри в Милано – Кортина

  4 фев 2026 | 20:17
  • 3637
  • 5
Фалстарт на Олимпийските игри в Милано – Кортина

До официалното начало на Олимпийските игри в Милано – Кортина остават два дена, но турнирът по кърлинг за смесени двойки стартира още днес.

За ужас на домакините обаче надпреварата не започна никак гладко, тъй като малко след началото на първите двубои осветлението в залата в Кортина д'Ампецо изгасна. Това доведе до временното спиране на мачовете, за да могат техниците да оправят проблем.

След забавяне от няколко минути лампите отново светнаха, но почти веднага те изгаснаха за втори път и така се стигна до удължаване на забавянето. То обаче продължи само още няколко минути, след което осветлението се върна и мачовете бяха рестартирани.

Снимки: Gettyimages

Нова ера за инфлуенсърите сред спортистите преди Игрите в Милано-Кортина 2026

Нова ера за инфлуенсърите сред спортистите преди Игрите в Милано-Кортина 2026

  • 4 фев 2026 | 15:30
  • 685
  • 0
Доминик Парис за домашната си Олимпиада: Искам медал, само те се броят

Доминик Парис за домашната си Олимпиада: Искам медал, само те се броят

  • 4 фев 2026 | 15:04
  • 470
  • 0
Фигуристи се радват на оживлението в олимпийското село в Италия след КОВИД балона в Пекин 2022

Фигуристи се радват на оживлението в олимпийското село в Италия след КОВИД балона в Пекин 2022

  • 4 фев 2026 | 15:02
  • 603
  • 0
Повечето германци не се интересуват от предстоящата олимпиада в Милано-Кортина

Повечето германци не се интересуват от предстоящата олимпиада в Милано-Кортина

  • 4 фев 2026 | 14:43
  • 680
  • 0
Американец зададе темпото в първата тренировка преди олимпийското спускане

Американец зададе темпото в първата тренировка преди олимпийското спускане

  • 4 фев 2026 | 14:01
  • 1385
  • 0
Александра Фейгин показа олимпийската екипировка на България за откриването

Александра Фейгин показа олимпийската екипировка на България за откриването

  • 4 фев 2026 | 11:52
  • 1124
  • 0
БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

БФС започва да анализира съдийските решения в поредица

  • 4 фев 2026 | 17:06
  • 7411
  • 34
Интер - Торино (съставите)

Интер - Торино (съставите)

  • 4 фев 2026 | 21:04
  • 394
  • 0
Съставите на Манчестър Сити и Нюкасъл: Пеп с много промени

Съставите на Манчестър Сити и Нюкасъл: Пеп с много промени

  • 4 фев 2026 | 21:17
  • 763
  • 2
Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

Официално: Левски се раздели с Папи Галчев

  • 4 фев 2026 | 17:36
  • 13814
  • 25
Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

Текпетей получил смъртни заплахи след мача с Левски - Лудогорец сигнализира властите

  • 4 фев 2026 | 14:46
  • 18679
  • 184
Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

Парламентарните избори объркват плановете за ЦСКА - Левски

  • 4 фев 2026 | 12:01
  • 24813
  • 62