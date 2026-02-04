Фалстарт на Олимпийските игри в Милано – Кортина

До официалното начало на Олимпийските игри в Милано – Кортина остават два дена, но турнирът по кърлинг за смесени двойки стартира още днес.

За ужас на домакините обаче надпреварата не започна никак гладко, тъй като малко след началото на първите двубои осветлението в залата в Кортина д'Ампецо изгасна. Това доведе до временното спиране на мачовете, за да могат техниците да оправят проблем.

След забавяне от няколко минути лампите отново светнаха, но почти веднага те изгаснаха за втори път и така се стигна до удължаване на забавянето. То обаче продължи само още няколко минути, след което осветлението се върна и мачовете бяха рестартирани.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages