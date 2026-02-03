В Испания започнаха изчисленията кога Алкарас ще задмине Джокович по брой титли от "Големия шлем"

С триумфа си над Новак Джокович на финала на Откритото първенство на Австралия Карлос Алкарас стана най-младият тенисист в историята със седем спечелени титли от "Големия шлем", подобрявайки дългогодишния рекорд на легендарния швед Бьорн Борг, пише Sportal.rs.

Едва на 22 години и 272 дни младият испанец постигна подвиг, който никой от прочутата "Голяма тройка" не успя да направи на тази възраст. За сравнение, Борг достигна седмия си трофей на 23 години и четири дни, на Рафаел Надал му бяха нужни 24 години и три дни за същия успех, докато Роджър Федерер беше още по-възрастен.

Основният въпрос, който вълнува тенис феновете в Сърбия, а и по света, е надпреварата с Новак Джокович. Ноле, който държи абсолютния рекорд с 24 титли от "Големия шлем", започна пътя си към върха малко по-късно. Сръбският тенисист спечели шестия си турнир от "Големия шлем" едва на "Уимбълдън" през 2014 г., когато беше на 27 години и 45 дни.

Кога Алкарас може да изравни рекорда на Джокович?

Испанските медии, водени от тези данни, направиха прогноза, според която Алкарас, ако поддържа темпо от средно по две титли от "Големия шлем" годишно, може да изравни рекорда на Джокович на 31-годишна възраст.

Рекордите на Алкарас след триумфа на Australian Open

С последната си титла Карлос Алкарас се изравни във вечната ранглиста с величия като Джон Макенроу и Матс Виландер. Сега той е на девето място за всички времена, а пред него са само Новак Джокович (24), Рафаел Надал (22), Роджър Федерер (20), Пийт Сампрас (14), Бьорн Борг (11), Андре Агаси (8), Джими Конърс (8) и Иван Лендъл (8).

Освен титлите от "Големия шлем", Алкарас отбелязва напредък и по общия брой спечелени турнири. С 25 титли той вече е вторият най-успешен активен играч в ATP тура, веднага след Новак Джокович, който има 101 трофея. След него са Яник Синер и Александър Зверев с по 24 спечелени турнира.

Също така, Алкарас се доближава до върха в списъка на най-титулуваните испански тенисисти. Пред него са само Рафаел Надал (92) и Мануел Орантес (34), докато Давид Ферер с 27 титли го изпреварва само с два трофея.

