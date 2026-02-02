Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алкарас ще си почива, няма да защитава титлата си в Ротердам

Алкарас ще си почива, няма да защитава титлата си в Ротердам

  • 2 фев 2026 | 16:40
  • 128
  • 0
Алкарас ще си почива, няма да защитава титлата си в Ротердам

Шампионът от Откритото първенство на Австралия Карлос Алкарас няма да защитава титлата от турнира в Ротердам, която спечели през миналата година, съобщиха организаторите в профила си в Инстаграм.

Испанецът ще си вземе по-дълга почивка, след като в неделя завоюва първия си трофей в Мелбърн и общо седмия си в турнирите от Големия шлем.

"Пожелаваме на Карлос леко възстановяне", написаха организаторите в профила си.

Очаква се Алкарас да се завърне на корта за турнира от сериите АТП 500 в Доха, който ще се проведе през 16 до 21 февруари. Турнирът в Ротердам, който е от същата категория, започва на 9 февуари, а финалът е на 15 февруари.

