11-те на Ботев (Пд) и Септември (Сф)

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Пловдив) и Септември (София) за двубоя от XXIV кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Христо Ботев" започва в 18:30 часа.

Ботев (Пловдив) 0:0 Септември (София)

Стартовите състави:

Ботев (Пловдив): 29. Наумов, 4. Солдо, 8. Неделев, 10. Емерсон, 11. Мартинс, 13. Цонов, 14. Алгара, 17. Минков, 19. Конте, 27. Хайн, 77. Де Оливейра.

Септември (София): 21. Георгиев, 33. Г. Иванов, 23. Шутен, 4. Христов, 26. Озорнвафор, 27. Върбанов, 5. Бауренски, 13. Йонашчъ, 17. Фонтейн, 10. Стоянович, 9. Фурие.