  Берое 0:0 Славия

Берое 0:0 Славия

  • 3 март 2026 | 16:00
Берое 0:0 Славия

Берое и Славия играят при резултат 0:0 в двубой от междинния 24-ти кръг в efbet Лига.

Заралии, които се намират в кошмарна серия от 14 поредни шампионатни мача без победа, заемат предпоследната позиция в класирането. "Белите" също са в криза, като от началото на втория дял на кампанията имат четири последователни загуби и се смъкнаха до осмото място.

Берое 0:0 Славия

Стартови състави:

Берое: 13. Жауме Валенс, 30. Сантиаго Брунели, 3. Хуан Саломони, 4. Факундо Костантини, 32. Франсиско Варела, 23. Тижан Сона, 12. Давид Валверде, 5. Кайо Лопес, 7. Хуан Пинеда, 10. Нене, 11. Исмаел Ферер;

Славия: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 15. Давид Малембана, 20. Жордан Варела, 5. Георги Шопов, 73. Иван Минчев, 13. Илиян Стефанов, 18. Кристиян Балов, 77. Емил Стоев, 10. Янис Гермуш.

