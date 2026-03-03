Лидия Енчева се класира за втори кръг във Франция

Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Агетмо (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 5 в схемата българка победи участващата с „уайлд кард“ представителка на домакините Елиза Рорбах със 7:5, 6:2. Срещата продължи час и 38 минути.

19-годишната Енчева поведе с 5:3 в първия сет, допусна изравняване при 5:5, но спечели следващите два гейма, за да вземе аванс в резултата. Във втората част българката спечели пет поредни гейма от 1:2 до 6:2 и стигна до крайния успех.

Във втория кръг тя ще играе срещу испанката Клаудия Ферер Перес.