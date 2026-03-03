Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Лидия Енчева се класира за втори кръг във Франция

Лидия Енчева се класира за втори кръг във Франция

  • 3 март 2026 | 20:56
  • 161
  • 0
Лидия Енчева се класира за втори кръг във Франция

Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Агетмо (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 5 в схемата българка победи участващата с „уайлд кард“ представителка на домакините Елиза Рорбах със 7:5, 6:2. Срещата продължи час и 38 минути.

19-годишната Енчева поведе с 5:3 в първия сет, допусна изравняване при 5:5, но спечели следващите два гейма, за да вземе аванс в резултата. Във втората част българката спечели пет поредни гейма от 1:2 до 6:2 и стигна до крайния успех.

Във втория кръг тя ще играе срещу испанката Клаудия Ферер Перес.

Следвай ни:

Още от Тенис

Експлозии прекъснаха турнир в ОАЕ с участието на Иван Иванов

Експлозии прекъснаха турнир в ОАЕ с участието на Иван Иванов

  • 3 март 2026 | 14:50
  • 3374
  • 0
Блокираните в Дубай Медведев и Рубльов пропускат демонстративен турнир в САЩ

Блокираните в Дубай Медведев и Рубльов пропускат демонстративен турнир в САЩ

  • 3 март 2026 | 11:04
  • 1760
  • 0
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 8345
  • 15
Виктория Томова отпадна рано в Индиън Уелс

Виктория Томова отпадна рано в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 01:49
  • 5952
  • 3
АТP е в постоянен контакт с всички играчи, блокирани в Дубай

АТP е в постоянен контакт с всички играчи, блокирани в Дубай

  • 2 март 2026 | 15:46
  • 850
  • 0
Дончич за Джокович: Най-великият

Дончич за Джокович: Най-великият

  • 2 март 2026 | 14:17
  • 2822
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилска самба на "Колежа"

Бразилска самба на "Колежа"

  • 3 март 2026 | 20:24
  • 20771
  • 22
Венци Стефанов: Децата на Славия имат бъдеще! Май Левски ще е шампион

Венци Стефанов: Децата на Славия имат бъдеще! Май Левски ще е шампион

  • 3 март 2026 | 19:15
  • 15294
  • 33
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 6323
  • 0
Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

Барселона - Атлетико Мадрид (съставите)

  • 3 март 2026 | 21:01
  • 852
  • 3
Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

Славия разби десетима от Берое за първи успех през пролетта, заралии забравиха какво е победа

  • 3 март 2026 | 17:54
  • 23069
  • 58
Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

  • 3 март 2026 | 15:24
  • 29954
  • 48