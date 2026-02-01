Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Рекордите на Алкарас след триумфа на Australian Open

Рекордите на Алкарас след триумфа на Australian Open

  • 1 фев 2026 | 18:53
  • 160
  • 0

Испанската суперзвезда Карлос Алкарас триумфира днес за първи път в кариерата си на Australian Open, след като на финала победи сърбина Новак Джокович с 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Испанецът не само че спечели титлата, но и успя да запише различни рекорди.

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!
Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Той стана, заедно с Бьорн Борг, единственият тенисист под 23 години, който е достигнал до седем титли от "Големия шлем".

Освен това, той стана играчът, на когото са били необходими най-малко участия в основните схеми на турнири, за да достигне 25 титли (86).

Алкарас е и шестият играч в историята, който е спечелил трофеи на всичките четири турнира от "Големия шлем" в Оупън ерата, като е най-младият досега с титли от всички "Големия шлем", надминавайки рекорда на Дон Бъдж от 1938 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

  • 1 фев 2026 | 13:45
  • 58495
  • 83
Шиникова допусна загуба на финала на турнир в Египет

Шиникова допусна загуба на финала на турнир в Египет

  • 1 фев 2026 | 13:26
  • 580
  • 0
Илиян Радулов стана вицешампион на турнир в Анталия

Илиян Радулов стана вицешампион на турнир в Анталия

  • 1 фев 2026 | 12:29
  • 448
  • 0
Димитър Кисимов: Основната ми цел е да бъда част от световния елит при мъжете

Димитър Кисимов: Основната ми цел е да бъда част от световния елит при мъжете

  • 1 фев 2026 | 11:10
  • 680
  • 0
Илиян Радулов се класира за финала на сингъл на турнир в Анталия

Илиян Радулов се класира за финала на сингъл на турнир в Анталия

  • 31 яну 2026 | 18:10
  • 1068
  • 1
Белгия без първата си ракета срещу България за Купа "Дейвис"

Белгия без първата си ракета срещу България за Купа "Дейвис"

  • 31 яну 2026 | 15:47
  • 1295
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 31049
  • 126
Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

  • 1 фев 2026 | 13:45
  • 58495
  • 83
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 32516
  • 257
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 18307
  • 49
Тотнъм 0:1 Манчестър Сити, Шерки откри резултата

Тотнъм 0:1 Манчестър Сити, Шерки откри резултата

  • 1 фев 2026 | 18:49
  • 3721
  • 6
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 37186
  • 47