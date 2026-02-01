Рекордите на Алкарас след триумфа на Australian Open

Испанската суперзвезда Карлос Алкарас триумфира днес за първи път в кариерата си на Australian Open, след като на финала победи сърбина Новак Джокович с 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Испанецът не само че спечели титлата, но и успя да запише различни рекорди.

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Той стана, заедно с Бьорн Борг, единственият тенисист под 23 години, който е достигнал до седем титли от "Големия шлем".

Освен това, той стана играчът, на когото са били необходими най-малко участия в основните схеми на турнири, за да достигне 25 титли (86).

Алкарас е и шестият играч в историята, който е спечелил трофеи на всичките четири турнира от "Големия шлем" в Оупън ерата, като е най-младият досега с титли от всички "Големия шлем", надминавайки рекорда на Дон Бъдж от 1938 г.

Снимки: Gettyimages