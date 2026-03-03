Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Гергана Топалова е четвъртфиналистка в Анталия

Гергана Топалова е четвъртфиналистка в Анталия

  • 3 март 2026 | 18:03
  • 322
  • 0
3 март 2026 | 18:03

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

26-годишната Топалова и Антония Ривера (Чили) победиха първите поставени в схемата Мари Метро (Швейцария) и Анастасия Запаринюк (Украйна) с 6:4, 6:3.

На четвъртфиналите двете ще играят срещу Лайма Владсон (Узбекистан) и Екатерина Ходжаева (Русия).

Още две българки ще започнат утре участието си в надпреварата на двойки. Алекса Каратанчева и София Шапатава (Грузия) ще стартират с мач срещу италианките Анастасия Бертаки и Франческа Гандолфи. Юлия Стаматова и Ани Амирагян (Армения) ще се изправят срещу вторите поставени Йоеле Щойер (Германия) и Рана Стойбър (Великобритания).

Също утре Гергана Топалова и Юлия Стаматова ще изиграят срещите си от първия кръг на сингъл. Поставената под номер 2 Топалова излиза срещу Мариана Игита Бараса (Колумбия), а квалификантката Стаматова ще има за съперничка Лайма Владсон (Узбекистан).

