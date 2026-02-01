Карлос Алкарас: Мразя да губя и това ме мотивира

Карлос Алкарас влезе в историята с титлата си от Откритото първенство на Австралия, но испанецът съвсем не е постигнал целите си през този сезон. По-рано днес той се наложи над десеткратния шампион в Мелбърн Новак Джокович (Сърбия) с 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 и спечели за първи път в кариерата си титлата на първия за годината турнир от "Големия шлем".

Алкарас, на 22 години и 272 дни, е най-младият тенисист в историята с пълен комплект трофеи от "Големия Шлем", подобрявайки постижението на американеца Дон Бъдж от 1938.

Попитан дали осъзнава какво е постигнал, Алкарас отговори: "Опитвам се. В последната година се научих да се наслаждавам на всяка секунда от живота ми, така че сега правя именно това. Щастлив съм, че пиша история с някои от трофеите и постиженията ми. За мен е чест да вляза в книгата с рекордите".

Джокович изигра 11-ия си финал в "Мелбърн Парк" и загуби едва за първи път. Сърбинът триумфира за първи път на този турнир през вече далечната 2008-а, а 18 години по-късно бе надвит от испанеца, който днес заслужи седмия си трофей от "Големия шлем". Той е пет години по-млад от Джокович, когато сърбинът записа това постижение.

Рекордите на Алкарас след триумфа на Australian Open

"Мразя да губя и това ме мотивира. Опитвам да падам възможно най-малко, но имам и други цели за настоящия сезон. Надявам се да бъда готов за това, което ми предстои", добави 22-годишният испанец, който ще отбележи триумфа в Мелбърн с татуировка на кенгуру.

Походът на Алкарас към титлата идва след раздялата с дългогодишния си треньор Хуан Карлос Фереро през месец декември. Негов заместник стана Самуел Лопес.

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

"Това бе изключително необичайна ситуация за мен и не бе лесно да изляза от нея. Много хора спекулираха до какво ниво мога да стигна на този турнир. Влязох в него мотивиран да спечеля трофея и не загубих концентрация до края. Не обръщах внимание на шума и играх добър тенис. Тази титла означава много за мен", добави Алкарас.

Джокович започна фантастично мача, но испанецът взе инициативата в третия гейм на втория сет, когато сърбинът допусна няколко грешки. След двубоя бившият номер 1 в света заяви, че ще съжалява най-вече за един пропуснат форхенд на точка за пробив при 4:4 в последния сет.

Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

"Стана силен турнир, но от самото начало знаех, че за да стигна до титлата, ще трябва да бия и Яник Синер, и Алкарас. Успях да надделея над единия поне, което е супер, защото направих една крачка повече от миналата година (когато отпадна четири пъти на полуфиналите - б.пр.)", заяви Джокович.

"Това е супер и е окуражаващо, но не е достатъчно за мен. Ще видим дали мога повече. Със сигурност ще го изисквам от себе си и ще се боря за още един шанс", каза още той.

Снимки: Gettyimages