Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева преодоля първи кръг в Ираклион

Росица Денчева преодоля първи кръг в Ираклион

  • 3 март 2026 | 17:16
  • 239
  • 0
Росица Денчева преодоля първи кръг в Ираклион

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната Денчева победи поставената под номер 6 в схемата и 287-а в световната ранглиста Катарина Хобгарски (Германия) с 6:0, 0:6, 6:3. Срещата продължи час и 51 минути.

Българката спечели убедително първия сет без загубен гейм, но 28-годишната германка отговори подобаващо, като взе втората част със същия резултат. Денчева допусна пробив още в първия гейм на третия решителен сет, но веднага успя да го върне за 1:1. Националката стигна до нов брейк за 4:2, а след това затвори мача при 6:3 в своя полза.

Във втория кръг Денчева ще играе срещу победителката от мача между Карлота Мартинес Сирес (Испания) и Джесика Бертолдо (Италия).

Участващата с „уайлд кард“ Беатрис Спасова излиза утре срещата си от първия кръг срещу Дария Астахова (Русия).

Денчева и Спасова пък ще се изправят една срещу друга в надпреварата на двойки. Росица Денчева и Витория Паганети (Италия) са поставени под номер 3 в схемата при дуетите, а Беатрис Спасова ще си партнира с Яника Куси (Гватемала).

Следвай ни:

Още от Тенис

Експлозии прекъснаха турнир в ОАЕ с участието на Иван Иванов

Експлозии прекъснаха турнир в ОАЕ с участието на Иван Иванов

  • 3 март 2026 | 14:50
  • 2953
  • 0
Блокираните в Дубай Медведев и Рубльов пропускат демонстративен турнир в САЩ

Блокираните в Дубай Медведев и Рубльов пропускат демонстративен турнир в САЩ

  • 3 март 2026 | 11:04
  • 1488
  • 0
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 7638
  • 15
Виктория Томова отпадна рано в Индиън Уелс

Виктория Томова отпадна рано в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 01:49
  • 5873
  • 3
АТP е в постоянен контакт с всички играчи, блокирани в Дубай

АТP е в постоянен контакт с всички играчи, блокирани в Дубай

  • 2 март 2026 | 15:46
  • 829
  • 0
Дончич за Джокович: Най-великият

Дончич за Джокович: Най-великият

  • 2 март 2026 | 14:17
  • 2652
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Берое 0:3 Славия, домакините с човек по-малко

Берое 0:3 Славия, домакините с човек по-малко

  • 3 март 2026 | 17:20
  • 8772
  • 33
11-те на Ботев (Пд) и Септември (Сф)

11-те на Ботев (Пд) и Септември (Сф)

  • 3 март 2026 | 17:26
  • 1096
  • 1
Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

Червеният картон този път не спря Спартак (Варна) и "соколите" стигнаха до ключов успех срещу Монтана

  • 3 март 2026 | 15:24
  • 21415
  • 44
На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

На "Коритото" стана напечено: фенове тръгнаха да нахлуват, откъртиха порта

  • 3 март 2026 | 15:15
  • 14236
  • 19
Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

  • 3 март 2026 | 10:45
  • 45315
  • 129
Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

Веласкес: Най-вероятно някой бял косъм ми се е появил след мача с Локо (Сф), познаваме перфектно Лудогорец

  • 3 март 2026 | 10:46
  • 14269
  • 28