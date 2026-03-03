Росица Денчева преодоля първи кръг в Ираклион

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната Денчева победи поставената под номер 6 в схемата и 287-а в световната ранглиста Катарина Хобгарски (Германия) с 6:0, 0:6, 6:3. Срещата продължи час и 51 минути.

Българката спечели убедително първия сет без загубен гейм, но 28-годишната германка отговори подобаващо, като взе втората част със същия резултат. Денчева допусна пробив още в първия гейм на третия решителен сет, но веднага успя да го върне за 1:1. Националката стигна до нов брейк за 4:2, а след това затвори мача при 6:3 в своя полза.

Във втория кръг Денчева ще играе срещу победителката от мача между Карлота Мартинес Сирес (Испания) и Джесика Бертолдо (Италия).

Участващата с „уайлд кард“ Беатрис Спасова излиза утре срещата си от първия кръг срещу Дария Астахова (Русия).

Денчева и Спасова пък ще се изправят една срещу друга в надпреварата на двойки. Росица Денчева и Витория Паганети (Италия) са поставени под номер 3 в схемата при дуетите, а Беатрис Спасова ще си партнира с Яника Куси (Гватемала).